Первый полуфинал Евровидения 2024: кто победил и какое место заняла Украина

Кто прошел в финал Евровидения 2024 года

По итогам зрительского голосования, которое проводилось сразу после трансляции всех выступлений конкурсантов, в финал Евровидения 2024 прошли представители следующих стран:

Кипр Сербия Литва Ирландия Украина Словения Хорватия Финляндия Португалия Люксембург

За бортом конкурса остались: Австралия, Молдова, Польша, Азербайджан и Исландия.

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Отметим, что место Украины в полуфинале будет объявлено только после финала конкурса. А сегодня, согласно регламенту, были озвучены страны-финалисты рандомно.

Вместе с тем Украина обновила рекорд Евровидения. Мы - единственная страна, которая всегда проходила в финал!

Как выступила Украина

Alyona Alyona и Jerry Heil уже несколько месяцев считаются одними из претенденток на победу в конкурсе.

Поэтому и не удивительно, что украинки одержали уверенную победу в полуфинале и будут представлять нашу страну в Гранд-финале Евровидения, который можно будет смотреть в ближайшую субботу.

Выступление Украины на Евровидении (скриншот)

Отметим, что хоть во время репетиций наши певицы сталкивались с некоторыми неурядицами (в частности, речь идет о падении Alyona Alyona которое едва не привело к сложной травме), однако в финале дуэт Яны и Алены показал высший пилотаж.

До вокальных способностей звезд вопросов и так не возникало, а когда зрители увидели невероятное шоу, режиссером которого стала знаменитая Таню Муиньо, то дискуссии о том, пройдет ли Украина в финал, отпали сами собой.

Выступление Украины на Евровидении (скриншот)

Номер украинок довел всех до слез и вызвал мурашки по коже.

"Спасибо за поддержку Украины", - сказали певицы со сцены.

Как изменился прогноз букмекеров после первого полуфинала

Результаты первого полуфинала в значительной степени не повлияли на прогноз букмекеров относительно потенциального победителя песенного конкурса.

Первое место прогнозисты отдают исполнителю из Хорватии Baby Lasagna.

На втором месте - представитель Швейцарии Nemo.

Третье место прочат итальянской певице Angela Mango.

Четвертое место букмекеры отдают Украине.

Ну а замыкают топ-5 лидеров представитель Нидерландов Joost Klein.

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Когда будет второй полуфинал Евровидения 2024

Второй полуфинал песенного действа состоится в четверг, 9 мая. В тот вечер на сцену выйдут представители таких стран как:

Мальта

Албания

Греция

Швейцария

Чехия

Австрия

Дания

Армения

Латвия

Сан-Марино

Грузия

Бельгия

Эстония

Израиль

Норвегия

Нидерланды.

В промежутках между шоу конкурсантов выступят представители "большой пятерки": Франция, Испания и Италия.

Евровидение - важный конкурс или нет?

Вопрос о необходимости и важности Евровидения вызывает бурные дискуссии среди зрителей, музыкантов, творческой общественности и экспертов.

Для некоторых это просто развлекательное мероприятие, не оказывающее значительного влияния на культуру и музыкальную сферу. Однако для многих это важное событие, которое, как показала практика последних лет, может стать мощной площадкой для выражения важных политических и общественных месседжей и донесения их миру.

Так в чем же еще "плюсы" Евровидения? Прежде всего, данное действо служит платформой для культурного обмена между странами. Это едва ли не единственное мероприятие, на котором артисты из разных уголков мира имеют возможность представить свою культуру и музыку перед глобальной аудиторией. Это способствует пониманию и апробации разных музыкальных традиций и стилей.

Во-вторых, Евровидение способствует поддержанию и развитию всей музыкальной индустрии. Выступление на столь престижном мероприятии может стать карьерным прорывом для молодых исполнителей, помогая им получить международное признание и популярность.

Кроме того, Евровидение оказывает значительное экономическое влияние на страну-хозяина. Организация конкурса, подготовка и проведение выступлений, а также масштабность мероприятия приносят значительные прибыли и способствуют развитию туризма и хозяйства.

И хотя, в случае победы Украины в Евровидении 2024, следующий конкурс вряд ли состоится в нашей стране, но снова привлечь внимание мира к войне и тем разрушениям, которые ежедневно наносит нашим городам и селам Россия, лишним не будет.