ua en ru
Ср, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Союз українських дів": Таню Муіньо стала режисеркою номеру alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024

Середа 01 травня 2024 13:41
UA EN RU
"Союз українських дів": Таню Муіньо стала режисеркою номеру alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024 Таню Муіньо ставить номер alyona alyona і Jerry Heil (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Найвідоміша українська режисерка у світі Таню Муіньо стала постановницею номера alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю співачок для Billboard.

Таню Муіньо ставить номер alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024

Jerry Heil і alyona alyona вже встигли провести кілька репетицій на сцені Євробачення 2024 та показали, що чекає на глядачів з усіх куточків світу.

Але майже до самого кінця вся команда України тримала у таємниці ім’я режисерки, яка ставить оригінальний та чуттєвий номер дівчатам.

Та цей момент настав, і тепер відомо, що для alyona alyona і Jerry Heil номер ставить та сама талановита Таню Муіньо, яка працює в Голлівуді та прославляє там Україну.

За словами співачок, бачення режисерки їх вразило, і Таню Муіньо є лідеркою, яка створює тренди. Саме тому вони разом наразі працюють у Мальме над номером для Євробачення 2024.

&quot;Союз українських дів&quot;: Таню Муіньо стала режисеркою номеру alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024&quot;Союз українських дів&quot;: Таню Муіньо стала режисеркою номеру alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024&quot;Союз українських дів&quot;: Таню Муіньо стала режисеркою номеру alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024

Репетиція Jerry Heil і alyona alyona на Євробаченні 2024 (фото:instagram.com/suspilne.eurovision)

"Ми неймовірно раді, що режисеркою номера стала Таню. Це вчергове підкреслює ідею нашої пісні: єдність людей, єдність жінок! Таню Муіньо - сильна особистість, талант, що не просто представляє Україну на міжнародній арені - вона лідер, що створює тренди", - розповідають дівчата.

"На початку нашої співпраці ми проговорили все, що болить та резонує нам в нашій пісні й вже за декілька діб почули бачення режисерки, яке вразило нас. Ми зрозуміли: це те, як ми хочемо через наш номер промовляти до світу. Єдність, сталева сила дів, віра та воля. Музика таки єднає світ, ми впевнені. І знаємо, що ця постановка зʼєднає серця по всьому світу в пориванні до перемоги світла над темрявою", - кажуть alyona alyona і Jerry Heil

Українська режисерка співпрацювала із найвідомішими світовими артистами, у її списку такі зірки, як:

  • Дженніфер Лопес
  • Гаррі Стайлз
  • Кетті Пері
  • Ленні Кравіц
  • Дуа Ліпа
  • The Weeknd тощо.

Також вона має дві номінації на премію "Ґреммі"- найпрестижнішу музичну нагороду сучасності.

І вже 7 травня дует з України виступить з піснею "Teresa & Maria" у першому півфіналі Євробачення 2024 під номером 5, де, власне, й покаже результат цього тандему українських жінок.

"Вона надзвичайно талановита, і те, що вона робить, є таким важливим для нас, тому що вона не тільки талановита українка, яка почала працювати в Голлівуді, але вона зробила те, чого не робив ніхто в музичній індустрії до неї, і ми так пишаємося нею", - ділиться враження Яна.

"Вона - частина нашої культури. Так, ми - це союз українських дів", - додає Альона.

&quot;Союз українських дів&quot;: Таню Муіньо стала режисеркою номеру alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024&quot;Союз українських дів&quot;: Таню Муіньо стала режисеркою номеру alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024&quot;Союз українських дів&quot;: Таню Муіньо стала режисеркою номеру alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024

Репетиція номеру Jerry Heil і alyona alyona на Євробаченні 2024 (фото:instagram.com/suspilne.eurovision)

Раніше ми розповідали, хто оголосить бали від України в прямому ефірі Євробачення 2024.

Також читайте про топ-8 піснях з найбільшими шансами на перемогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення Jerry Heil Аlyona Аlyona Співаки
NEWS
Атака на Рязанський нафтопереробний завод була операцією ГУР, - джерела
Атака на Рязанський нафтопереробний завод була операцією ГУР, - джерела