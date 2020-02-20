Эвакуированные из Уханя украинцы отреагировали на "теплую встречу": люди подавлены

Эвакуация украинцев из Уханя (коллаж РБК-Украина)

Эвакуированные из Уханя пассажиры и экипаж самолета полностью здоровы

Эвакуация украинцев из Уханя в Китае, охваченного эпидемией убийственного коронавируса, завершается 20 февраля - граждан самолетом доставили под Харьков для дальнейшего расселения в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области на карантин на 14 суток.

Процесс сопровождается акциями протеста, так как некоторые местные жители сильно напуганы и блокируют дороги, чтобы не дать разместить эвакуированных соотечественников - в поселке Новые Санжары между правоохранителями и протестующими даже произошли столкновения.

Вчера митинги и протесты состоялись в ряде районов во Львовской и Тернопольской областях - люди блокировали госпиталь, устанавливали блокпосты на дорогах.

Сегодня самолет из китайского Уханя приземлился в Харькове, все пассажиры и экипаж полностью здоровы и вышли из лайнера.

Как проинформировали пограничники, среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, что у эвакуированных подавленное состояние из-за "теплой встречи", про которую они узнали из СМИ.

"Люди подавлены, в первую очередь они получают информацию, как их здесь принимают, а принимают не очень хорошо. Это смущает сейчас всех", - заявил он. Об этом передает УНИАН.

По словам чиновника, эвакуированные граждане уже прошли двойную проверку на наличие инфекции COVID-19.

"Мне определенные моменты не нравятся. Мы откровенно будем об этом сообщать, потому что так реагировать на своих людей мы не можем. Мы принимаем все же наших граждан, и если мы все говорим о патриотизме - то сейчас это проявления патриотизма. Проявлением патриотизма является то, как мы относимся к нашим гражданам, к нашим людям, потому что на месте этих людей мог бы быть каждый из нас", - подчеркнул Кучер.

Как сообщалось ранее, центр "Новые Санжары", куда доставят эвакуированных граждан, называют жемчужиной Полтавщины. Местность обладает уникальными природными ресурсами - минеральная вода имеет оздоровительные и лечебные свойства (специалисты говорят, что за своими органическими свойствами и химическим составом близка к "Ессентуки-17"). Здесь же на территории расположен питьевой бювет. В сети появились фото с медцентра.