Не стоит паниковать: Супрун рассказала об эвакуации украинцев из Китая

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала, как будет проходить эвакуация украинцев из Уханя

Уляна Супрун призвала украинцев не паниковать и на своей странице в Facebook собрала важную информацию об организации эвакуации и карантинных мероприятий.

Существуют конкретные рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которых следует придерживаться в таких случаях. Соблюдение этих рекомендаций минимизирует риски распространения болезни. Вот основные из них:

Мероприятия, которые следует осуществить до посадки в самолет:

Прежде всего, перед отправлением и подготовкой эвакуации важна расширенная двусторонняя коммуникация, координация и планирование с ответственными органами.

Самолет должен быть укомплектован достаточным количеством медицинского персонала на количество пассажиров, а также средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, средствами для мытья рук). Их должно хватать и для того, чтобы быстро отреагировать в случае проявления симптомов у пассажиров в пути.

Немедицинский экипаж самолета должен быть проинформирован о признаках и симптомах COVID-19.

До отправления необходимо провести "exit screening" - измерение температуры тела, а также провести анкетирование для раннего выявления симптомов.

Рекомендуется отложить поездку для людей, у которых результаты скрининга указывают на то, что они могут быть потенциально заражены, и направить их для дальнейшей оценки их состояния и лечения.

На борту самолета:

Место размещения каждого пассажира в самолете должно быть отмечено. Это необходимо для дальнейшей изоляции пассажира, у которого проявляются симптомы острой респираторной инфекции (если такая ситуация случится), а также для фиксирования пассажиров, сидящих рядом с этим человеком (в одном ряду, и по два ряда впереди и сзади).

В случае фиксирования симптомов болезни на пути, нужно принимать следующие шаги, чтобы уменьшить риски заражения и распространения инфекции:

Назначить одного члена экипажа по уходу за больным пассажиром, желательно того, кто уже общался с этим пассажиром.

Член экипажа, который ухаживает за пассажиром с симптомами должна использовать маску, тщательно мыть руки (особенно в случае контакта с жидкостями), использовать перчатки (здесь есть отдельные рекомендации именно для членов экипажа

Соседнее от человека с симптомами сиденья должно оставаться свободным (если это возможно).

Пассажиры, которые находятся в непосредственной близости к человеку с симптомами, должны предоставить свои контактные данные для дальнейшего контроля.

Человек с симптомами должен использовать маску, а также чихать или кашлять в одноразовые салфетки. Если человек не может одеть маску, тогда маски надо предложить всем пассажирам, которые сидят рядом. Вещи, которые использует больной человек (одеяло, посуда, другие персональные вещи) не должны использоваться повторно.

Если на твердых или мягких поверхностях в самолете есть кровь, слюна или больного пассажира стошнило - необходимо очистить это место.

Важно убедиться, что экипаж самолета поддерживает постоянную работу системы рециркуляции воздуха.

По прибытию (без карантина):

Проводится entry screening. Только температурный скрининг может быть не слишком эффективным, поскольку он может "пропустить" пассажиров, у которых болезнь находится в инкубационном периоде, или повышение температуры вызвано другими причинами.

Если проводится скрининг температуры, он должен сопровождаться: предоставлением информации о симптомах и места и контакты, куда можно обратиться за помощью в случае возникновения симптомов, заполнением вопросника для сбора информации и обеспечением механизма сбора и анализа данных, полученных во время скрининга для быстрого реагирования.

Следует выделить отдельное пространство для проведения скрининга и опросов.

Для транспортировки до назначенной больницы/учреждения должно быть выделено отдельное транспорт.

Должна проводиться дезинфекция самолета. Для его очистки после высадки пассажиров должно быть отдельное пространство и подготовленный персонал.

По рекомендациям, карантин и изоляция - меры, применяемые для того, чтобы сдержать распространение инфекционных болезней.

Они могут осуществляться добровольно или принудительно под контролем органов здравоохранения. Эти два метода отличаются тем, что изоляция применяется к людям, которые точно с болезнью. Карантин применяется к тем людям, которые вероятно могут быть заражены, но пока не проявляют симптомов болезни.