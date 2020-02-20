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Евакуйовані з Уханя українці відреагували на "теплу зустріч": люди пригнічені

STYLERЖиття    20.02.2020 - 14:49
Евакуйовані з Уханя українці відреагували на "теплу зустріч": люди пригнічені
Евакуація українців з Уханя (колаж РБК-Україна)

Евакуйовані з Уханя пасажири і екіпаж літака повністю здорові

Евакуація українців з Уханя в Китаї, охопленого епідемією вбивчого коронавіруса, завершується 20 лютого - громадян літаком доставили під Харків для подальшого розселення в медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" в Полтавській області на карантин на 14 діб.

Процес супроводжується акціями протесту, бо деякі місцеві жителі сильно налякані й блокують дороги, щоб не дати розмістити евакуйованих співвітчизників - в селищі Нові Санжари між правоохоронцями та протестувальниками навіть сталися зіткнення.

Вчора мітинги і протести відбулися в ряді районів у Львівській і Тернопільській областях - люди блокували госпіталь, встановлювали блокпости на дорогах.

Сьогодні літак з китайського Уханя приземлився в Харкові, всі пасажири і екіпаж повністю здорові і вийшли з лайнера.

Як поінформували прикордонники, серед пасажирів 45 громадян України та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Рики, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що у евакуйованих пригнічений стан через "теплу зустріч", про яку вони дізналися зі ЗМІ.

"Люди пригнічені, в першу чергу вони отримують інформацію, як їх тут приймають, а приймають не дуже добре. Це бентежить зараз всіх", - заявив він. Про це передає УНІАН.

За словами чиновника, евакуйовані громадяни вже пройшли подвійну перевірку на наявність інфекції COVID-19.

"Мені певні моменти не подобаються. Ми відверто про це будемо повідомляти, тому що так реагувати на своїх людей ми не можемо. Ми приймаємо все ж наших громадян, і якщо ми всі говоримо про патріотизм - то зараз це прояви патріотизму. Проявом патріотизму є те, як ми ставимося до наших громадян, до наших людей, тому що на місці цих людей міг би бути кожен з нас", - наголосив Кучер.

Як повідомлялося раніше, центр "Нові Санжари", куди доставлять евакуйованих громадян, називають перлиною Полтавщини. Місцевість володіє унікальними природними ресурсами - мінеральна вода має оздоровчі і лікувальні властивості (фахівці кажуть, що за своїми органічними властивостями і хімічним складом близька до "Єсентуки-17"). Тут же на території розташований питний бювет. У мережі з'явилися фото з медцентру.

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