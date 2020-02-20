Накалилось до предела: под Полтавой в ход пошла тяжелая военная техника

Ситуация в Санжарах накаляется (скрин телеграм/ PavlovskyNews)

Жители Полтавской области категорически против размещения эвакуированных украинцев

Коронавирус из Китая стал причиной паники среди жителей Полтавской области, куда должны привезти на карантин украинцев, эвакуированных из Ухани. Жители села Новые Санжары вышли на улицы и заблокировали доступ в населенный пункт автомобилями.

Противостояние между гражданами и сотрудниками полиции, а также Национальной гвардии продолжается с вечера, 19 февраля. Местное население категорически протестует против размещения эвакуированных украинцев в данной местности.

По состоянию на утро четверга, 21 февраля, в Новых Санжарах обстановка накалилась уже до предела. Как сообщает в своем Telegram-канале PavlovskyNews, сотрудники правоохранительных органов приехали к Новым Санжарам на тяжелой военной технике и пытаются убрать с проезжей части автомобили местных жителей.

"Полиция совместно с Нацгвардией и при использовании тяжелой военной техники, под крики протестующей толпы, пытается убрать автомобили протестующих проезжей части. Напоминаем, что сегодня в село Новые Санжары привезут эвакуированных людей с Китая", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщают в социальных сетях, рано утром произошли стычки протестующих с полицией. В сети разместили видео, на котором видно, как полицейские скрутили и увели одного из участников акции протеста.

Видео содержит ненормативную лексику – посмотреть можно тут.

Как сообщили в пресс-службе МВД, эвакуированных из Китая украинцев планируют разместить на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары".

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - говорится в сообщении.

Известно, что все украинцы, которых доставили в Украину – полностью здоровы и у них нет никаких признаков заболевания.