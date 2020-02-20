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Появились фото центра, куда доставят украинцев из Уханя

STYLERЖизнь    20.02.2020 - 11:37
Появились фото центра, куда доставят украинцев из Уханя
Центр "Новые Санжары" (фото: ngu.gov.ua)

Эвакуированных из Уханя украинцев направят в центр "Новые Санжары"

20 февраля эвакуированных из Уханя украинцев доставили на родину. Всего на борту, который прилетел из Китая в аэропорт "Борисполь", было 48 наших соотечественников и 29 иностранных граждан. В связи со вспышкой коронавируса, они будут помещены в карантин на две недели. При этом, говорят в МВД, все люди, которые были доставлены из Уханя до Украины, полностью здоровы - их жизни, а также жизням окружающих ничего не угрожает.

Всех эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев готовы были разместить в четыре места, находящиеся в разных городах страны.

"Есть четыре места дислокации... Все четыре места готовы к приему наших граждан и иностранцев", - заявил ранее заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль.

Но уже стало известно, что эвакуированные граждане будут доставлены в Полтавскую область - в медицинский центр НГУ "Новые Санжары". Хотя местные жители и не довольны таким решением властей. Более того, они блокируют дорогу до медицинского учреждения и даже идут на столкновения с правоохранителями.

Появились фото центра, куда доставят украинцев из Уханя

Центр "Новые Санжары" (фото: ngu.gov.ua)

Заметим, что центр "Новые Санжары" называют жемчужиной Полтавщины. Местность, где он расположен, обладает уникальными природными ресурсами. Минеральная вода "Новосанжарська" обладает оздоровительными и лечебными свойствами (специалисты говорят, что за своими органическими свойствами и химическим составом близка к "Ессентуки-17"). Здесь же на территории расположен питьевой бювет.

Появились фото центра, куда доставят украинцев из Уханя

Появились фото центра, куда доставят украинцев из Уханя

Появились фото центра, куда доставят украинцев из Уханя

Появились фото центра, куда доставят украинцев из Уханя

Центр "Новые Санжары" (фото: ngu.gov.ru)

За почти 70 лет функционирования санатория врачами доказано, что при употреблении этой воды успешно лечатся хронические болезни органов пищеварения, уменьшается содержание в крови холестерина и других липидов, мочевой кислоты, вода эффективна при сахарном диабете, действует против аллергий, улучшает обмен веществ. Есть здесь и лечебные грязи (торфяно-иловые). Они пользуются популярностью среди пациентов с заболеваниями органов движения.

Неподалеку от нынешней турбазы, на территории, принадлежащей ныне медицинскому центру, было кладбище с могилами американских пилотов. 1965 их останки родственники перевезли в США.

Появились фото центра, куда доставят украинцев из Уханя

Появились фото центра, куда доставят украинцев из Уханя

Появились фото центра, куда доставят украинцев из Уханя

Центр "Новые Санжары" (фото: ngu.gov.ua)

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