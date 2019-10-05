Это позорно! Украинцам могут пересчитать пенсии

Украинцам могут пересчитать пенсии из-за новой петиции, которая была опубликована на сайте президента. Дело в том, что в результате реформы при старом правительстве пенсионеры потеряли часть своей пенсии потому, что при пересчете всем пенсионерам уменьшили страховой стаж с 1,35% до 1%. К слову, на момент начисления пенсии коэффициент страхового стажа уже был в размере 1,35%. На сайте президента Украины появилась петиция с требованием остановить это, так как это является нарушением Конституции.

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Автор петиции - Коваль Нина Ивановна, создано прошение 17 сентября 2019 года и на момент 4 октября собрало 231 голос из 25 тысяч необходимых.

Главное требование петиции - " вернуть коэффициент страхового стажа 1,35% и пересчитать пенсии пенсионеров, которым уменьшили этот коэффициент к 1% вследствие несовершенной и преступной реформы".

Фото: Пенсии в Украине могут пересчитать (РБК-Украина)

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"Господин Президент! При проведении пенсионной реформы правительство Гройсмана, на мой взгляд, совершило преступление по отношению к пенсионерам, особенно тем, у кого уже была начислена пенсия. Вследствие реформы пенсионеры потеряли часть своей пенсии так как при пересчете всем пенсионерам уменьшили страховой стаж с 1,35% до 1%. Это позорно !!! Никто не имеет права уменьшать и урезать уже начисленные пенсии, так как во время начисления пенсии коэффициент страхового стажа уже был в размере 1,35%", - сказано в петиции.

Автор петиции требует востановить справедливость, а всех неравнодушных пенсионеров подписать петицию.

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"Все действующие пенсионеры в то время потеряли часть своих заработанных многолетним трудом средств. Это прямое нарушение Конституции и конституционных прав граждан.Прошу пересмотреть пенсионную реформу - вернуть размер страхового стажа 1,35% для всех пенсионеров, у кого при пересчете пенсии был уменьшен страховой стаж до 1%, и восстановить справедливость", - сказано в прошении.