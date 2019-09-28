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Повышение пенсионного возраста: какие изменения ждут украинцев с 1 октября

STYLERЖизнь    28.09.2019 - 08:46
Повышение пенсионного возраста: какие изменения ждут украинцев с 1 октября
Пенсии в Украине - вводится скрытое повышение пенсионного возраста (коллаж РБК-Украина)

Пенсионный возраст в Украине в ближайшие годы будет повышаться

Пенсии в Украине получает более 11 миллионов граждан. Чтобы снизить расходы государства на социальные выплаты, власть хочет применить модель скрытого повышения пенсионного возраста. Такое мнение озвучил финансовый эксперт Алексей Кущ, передает "КП".

Среди таких мер - ввод дополнительных условий для выхода на пенсию по возрасту.

"Украина будет плавно дрейфовать в сторону "эстонской" модели, где планируют привязать пенсионный возраст к "ожидаемой продолжительности жизни" и начислять пенсию по первому уровню исходя из стажа, а не уровня зарплаты", - рассказал эксперт.

Повышение пенсионного возраста: какие изменения ждут украинцев с 1 октября

Пенсии в Украине - вводится скрытое повышение пенсионного возраста (фото: УНИАН)

Финансовый аналитик предупреждает: в Эстонии есть второй и третий уровни пенсионного накопления, которые являются индивидуальными накоплениями граждан. Тогда как в Украине реформировать будут солидарную пенсионную систему, не дав людям возможность индивидуального накопления.

"В условиях перевернутой демографической пирамиды солидарная пенсионная система не работает. Когда ее демонтируют в Украине? Когда появится повод. А когда он появится? Во время очередного кризиса", – отметил Кущ.

На текущий момент в Украине действуют нормы, принятые еще в октябре 2011 года. Тогда было решено повышать пенсионный возраст для женщин на полгода каждый год в течение 10 лет. Это значит, что уже с 1 октября этого года пенсионный возраст будет повышен до 59,5 лет.

Получение пенсии в более раннем возрасте усложняется сроком стажа. Так, с 1 января 2020-го на пенсию в 60 лет могут выйти только те, кто заработал как минимум 26 лет стажа. Остальным придется трудиться до 63 и даже 65 лет. Украинцы, которые имеют 15 лет стажа, могут выйти на “заслуженный отдых” в 65 лет. Те, у кого стаж от 16 до 25 лет – в 63 года. Если он больше 26 лет – в 60.

Постепенно эти нормы будут повышать – ежегодно на год аж до 2028-го. Идея пенсионной реформы простая – тот, кто работал, выходит на пенсию вовремя. Если работал, но меньше 35 лет (к 2028-му), то заслуженный отдых переносится.

"По сути, это будет повышение пенсионного возраста для половины населения", - предупредили в издании.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине будут наказывать нечестных получателей субсидий.

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