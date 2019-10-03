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Пенсия в Украине: какие изменения ждут украинцев в ближайшее время

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 15:31
Пенсия в Украине: какие изменения ждут украинцев в ближайшее время
Пенсии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Пенсии в Украине могут существенно измениться

Пенсии в Украине будут существенно видоизменяться в ближайшее несколько лет. На данный момент на рассмотрении находится законопроект, который позволит снизить пенсионный возраст для женщин до 55 лет, при условии, что есть стаж работы не менее 30 лет. Некоторые эксперты считают, что не стоит снижать пенсионный возраст, так как это приведет к увеличению пенсионеров в Украине, а соответственно – к дефициту в Пенсионном фонде.

Однако, по постановлению Конституционного суда, некоторые категории украинцев могут рассчитывать на более ранний выход на пенсию. Это касается работников летного и летно-испытательного состава – им можно выходить на пенсию до 50 лет. А также работники сферы медицины, образования, социального обеспечения, театрально-концертных и других зрелищных категорий – им можно будет выйти до 55 лет.

Накопительная система пенсий стартует в Украине не ранее 2023 года. Такое мнение высказал глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев в интервью для LIGA.net. Он отметил, что на данный момент есть много препятствий для запуска накопительной пенсии.

"Второй уровень – это один из пунктов программы президента Зеленского. Но его запуск – это точно не вопрос ближайшей перспективы. Пока мы работаем над законопроектом, но что я точно могу сказать, что запуск второго уровня не может состояться ранее 1 января 2023 года. Такой ориентир мы на данный момент закладываем в законопроект. Нужно время, чтобы построить инфраструктуру, привести в порядок рынок НПФ и решить бюджетные вопросы. Учитывая демографическую ситуацию в Украине, нужно понимать, что первый уровень у нас будет оставаться дотационным еще очень долго. Поэтому критически важно начинать думать о дополнительных накоплениях уже сейчас", - отметил Хромаев.

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