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Пенсия в 2020 году: украинцам могут сделать очередной сюрприз

STYLERЖизнь    29.09.2019 - 08:17
Пенсия в 2020 году: украинцам могут сделать очередной сюрприз
Пенсия в Украине в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

Пенсии в Украине в 2020 году могут существенно измениться

Пенсии украинцев могут существенно вырасти в 2020 году. Так как на данный момент минимальная пенсия равняется прожиточному минимуму в Украине для нетрудоспособных лиц, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит в 2020 году увеличить минимальный прожиточный минимум практически в два раза – до 4500 гривен. Это существенно отразится не только на пенсиях, а также на суммах различных социальных выплат, которые к нему привязаны. Об этом пишет издание "Сегодня".

Пенсия в 2020 году: украинцам могут сделать очередной сюрприз

Пенсии в Украине - что ожидает украинцев в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

В проекте государственного бюджета на 2020 году заложена сумма минимальной пенсии в размере 1638 гривен. Однако в течении года эта сумма будет дважды повышаться – в июле и в декабре. Повышение будет не очень существенным – всего на 8%, что составит 131 гривну.

С 1 июля минимальная пенсия составит 1712 гривен, а с 1 декабря – 1769 гривен.

Если на повышение прожиточного минимума смогут найти средства, и он будет повышен до уровня фактического, то суммы минимальных пенсий к концу 2020 года могут составить около 3328 гривен.

Однако, повышение прожиточного минимума потянет за собой и пересмотр тех пенсий для тех, кто стал ее получать до 2020 года и придется провести индексацию. Соответственно, это потянет за собой немалые расходы.

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