В Украине ограничили объем выплат одной из категорий пенсионеров: подробности

Иллюстративное фото (facebook.com/Пенсионный фонд)

Украинским пенсионерам подготовили новшества

В Украине ограничили объем выплачиваемой пенсии некоторым категориям военнослужащих - Кабмин утвердил соответствующий порядок выплаты в 2019 году.

По Закону № 2262 (от 9 апреля 1992 года) "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" определяются условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения лиц, находящихся на военной службе, службе в органах внутренних дел, Нацполиции, Службе судебной охраны, а также лицам начальствующего и рядового состава Госспецсвязи, в органах и подразделениях гражданской защиты, налоговой или Государственной уголовно-исполнительной службы и некоторых других категорий лиц.

В Украине ограничили объем выплат пенсии некоторым категориям военных (Иллюстративное фото: kryzh.gov.ua)

Статьей 1 этого Закона предусмотрено право на следующие виды пенсии:

пожизненная за выслугу лет;

по инвалидности;

в случае потери кормильца.

Согласно постановлению Кабмина от 30 августа 2017 года № 704 "О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц", начиная с 1 марта 2018 года военным по-новому осуществляют денежное обеспечение, а именно были изменены составляющие выплат и повышен объем выплачиваемого денежного обеспечения.

Фото: скрин kmu.gov.ua

В 2019 году года выплата пенсий, назначенных до 1 марта 2018 года и перечисленных с 1 января 2018 года с учетом окладов, надбавок согласно постановлению № 704 осуществляется в размере 75% суммы повышенной пенсии, определенной по состоянию на 1 марта прошлого года.

В Украине ограничили объем выплат пенсии некоторым категориям военных (Иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Как передает "Урядовый курьер"(от 4 сентября, № 168), с 4 сентября текущего года постановление КМУ от 14 августа № 804 вступило в силу.

Фото: скрин kmu.gov.ua

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