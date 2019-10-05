Це ганебно! Українцям можуть перерахувати пенсії

Українцям можуть перерахувати пенсії через нову петицію, яка була опублікована на сайті президента. Справа в тому, що в результаті реформи при старому уряді пенсіонери втратили частину своєї пенсії тому, що при перерахунку всім пенсіонерам зменшили страховий стаж з 1,35% до 1%. До речі, на момент нарахування пенсії коефіцієнт страхового стажу вже був в розмірі 1,35%. На сайті президента України з'явилася петиція з вимогою зупинити це, адже це є порушенням Конституції.

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Автор петиції - Коваль Ніна Іванівна, створено прохання 17 вересня 2019 року і на момент 4 жовтня зібрало 231 голос з 25 тисяч необхідних.

Головна вимога петиції - "повернути коеффіціент страхового стажу 1,35% та перерахувати пенсії пенсіонерів, яким зменшили цей коефіцієнт до 1% внаслідок недосконалої і злочинної реформи".

Фото: Пенсії в Україні можуть перерахувати (РБК-Україна)

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"Пане Президент! При проведенні пенсійної реформи уряд Гройсмана, на мій погляд, вчинив злочин по відношенню до пенсіонерів, особливо тим, у кого вже була нарахована пенсія. Внаслідок реформи пенсіонери втратили частину своєї пенсії, адже при перерахунку всім пенсіонерам зменшили страховий стаж з 1,35% до 1%. Це ганебно !!! Ніхто не має права зменшувати й урізати вже нараховані пенсії, адже під час нарахування пенсії коефіцієнт страхового стажу вже був в розмірі 1,35%", - сказано в петиції.

Автор петиції вимагає відновити справедливість, а всіх небайдужих пенсіонерів підписати петицію.

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"Всі діючі пенсіонери в той час втратили частину своїх зароблених багаторічною працею коштів. Це пряме порушення Конституції і конституційних прав громадян. Прошу переглянути пенсійну реформу - повернути розмір страхового стажу 1,35% для всіх пенсіонерів, у кого при перерахунку пенсії був зменшений страховий стаж до 1%, і відновити справедливість", - сказано в заяві.