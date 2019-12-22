Очень это поддерживаю! Андрей Шевченко впервые откровенно рассказал о сыновьях (видео)

Андрей Шевченко (Фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Андрей Шевченко является многодетным отцом - у футболиста четыре сына

Андрей Шевченко, который вошел в топ-10 лучших футбольных наставников 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, впервые откровенно рассказал о своих сыновьях. Главный тренер сборной Украины является многодетным отцом, и дети также пошли по стопам своего знаменитого родителя.

Обладатель "Золотого мяча" 2004 и лучший бомбардир сборной Украины в истории признался Кате Осадчей в программе "Светская жизнь", что в амбициозных планах - возглавить престижный рейтинг IFFHS (сейчас наставник "сине-желтых" занял восьмое место).

К слову, Шевченко получил по итогам голосования 48 баллов, что стало новым рекордом для Украины.

43-летний легендарный футболист вместе с женой моделью Кристен Пазик воспитывают четырех сыновей: 15-летнего Джордана, 13-летнего Кристиана, 7-летнего Александра и 5-летнего Райдера-Габриэля.

"Второй сын играет в академии "Челси" до тринадцати лет, пока", - рассказал Шевченко.

Он отметил, что только от решения самого мальчика зависит, станет ли он профессиональным футболистом.

Андрей Шевченко рассказал про сыновей (Фото: скриншот)

"Никто не знает, все - в его руках. Он работает, очень профессионально относится к этому, и я рад. Очень это поддерживаю!" - сказал Шевченко

Старший сын главного тренера сборной Украины Джордан очень помогает отцу по сбору важной информации о командах-соперницах.

"Это мой внештатный помощник, который полностью знает всю статистику, следит за нашей командой, следит за командами, которые играют против нас, и их игроками", - говорит Шевченко.

Наставник "сине-желтых" добавил, что он - "как мой Google: если мне нужно что-то спросить, мой сын всегда даст точный ответ!"

Видео: Андрей Шевченко рассказал про сыновей