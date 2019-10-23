Шевченко внесли в список топ-20 лучших футболистов ХХI века

Фото: Андрей Шевченко (twitter.com/FFUKRAINE)

Британское The Independent отметило украинского экс-футболиста

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в список лучших игроков мира текущего столетия по версии The Independent. Соответствующий список опубликован на сайте британского издания.

Бывший форвард "Милана", "Челси" и киевского "Динамо" расположился на 19 месте. Перед ним находится экс-игрок "Ливерпуля" Стивен Джеррард, а сразу за ним форвард ПСЖ Неймар.

В топ-5 вошли сразу четыре игрока "Барселоны". Первое место в рейтинге занимает лидер каталонцев Лионель Месси, второе - нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, а далее следуют Хави, Роналдиньо и Иньеста.

В топ-20 также вошли Роналдо, Тьерри Анри, Зинедин Зидан, Кака, Фабио Каннаваро, Андреа Пирло, Серхио Рамос, Джанлуиджи Буффон, Филипп Лам, Луиш Фигу, Луис Суарес и Серхио Бускетс.

Напомним, Андрей Шевченко в роли тренера досрочно вывел сборную Украины на Евро-2020 в одной группе со сборными Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Ранее сообщалось, что под руководством Шевченко "сине-желтые" выдали лучший за 20 лет старт в квалификациях.