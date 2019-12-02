Шевченко после сборной Украины намерен возглавить клуб из Италии

Фото: Андрей Шевченко (ffu.ua)

Наставник рассказал о своем будущем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, где планирует продолжить свою карьеру после завершения работы с "сине-желтой" командой. Наставника цитирует Calciomercato со ссылкой на Sky Sport.

Украинский специалист отметил, хотел бы тренировать в будущем итальянскую команду.

"Италия - мой второй дом. Когда-нибудь я завершу работу со сборной Украины и хотелось бы начать тренировать итальянскую команду. Комментарий по поводу "Милана"? Я просто скажу одно: Вперед "Милан", всегда!", - сказал Шевченко.

Напомним, в этом году появилась информация о том, что Шевченко может возглавить "Милан", но по словам наставника, он сейчас сосредоточен на работе в сборной Украины. Его контракт с украинской командой заканчивается после Евро-2020.

Шевченко попал в список 10 лучших футбольных наставников 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). По итогам голосования членов организации (90 стран мира) наставник "сине-желтых" занял восьмое место.