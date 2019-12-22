Дуже це підтримую! Андрій Шевченко вперше відверто розповів про синів (відео)

Андрій Шевченко (Фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Андрій Шевченко є багатодітним батьком - у футболіста чотири сини

Андрій Шевченко, який увійшов до топ-10 найкращих футбольних наставників 2019 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики, вперше відверто розповів про своїх синів. Головний тренер збірної України є багатодітним батьком, і діти пішли по стопах свого знаменитого батька.

Володар "Золотого м'яча" 2004 і найкращий бомбардир національної збірної України в історії зізнався Каті Осадчій у програмі "Світське життя", що в амбітних планах - очолити престижний рейтинг IFFHS (нині наставник "синьо-жовтих" посів восьме місце).

До речі, Шевченко отримав за підсумками голосування 48 балів, що стало новим рекордом для України.

43-річний легендарний футболіст разом із дружиною моделлю Крістен Пазік виховують чотирьох синів: 15-річного Джордана, 13-річного Крістіана, 7-річного Олександра та 5-річного Райдера-Габріеля.

"Другий син грає в академії "Челсі" до тринадцяти років, поки", - розповів Шевченко.

Він зазначив, що тільки від рішення самого хлопчика залежить, чи він стане професійним футболістом.

Андрій Шевченко розповів про синів (Фото: скріншот)

"Ніхто не знає, все в його руках. Він працює, дуже професійно ставиться до цього, і я радий. Це дуже підтримую!" - сказав Шевченко

Старший син головного тренера збірної України Джордан дуже допомагає батькові по збору інформації про команди-суперниці.

"Це мій позаштатний помічник, який повністю знає всю статистику, стежить за нашою командою, стежить за командами, які грають проти нас, та їх гравцями", - каже Шевченко.

Наставник "синьо-жовтих" додав, що він - "як мій Google: якщо мені потрібно щось запитати, мій син завжди дасть точну відповідь!"

Відео: Андрій Шевченко розповів про синів