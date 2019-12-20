Зозуля объяснил резонансные фото: похож на Бандеру

Роман Зозуля (фото: facebook.com/AlbaceteBalompie)

Роман Зозуля не считает свой патриотизм преступлением

Роман Зозуля, украинский футболист, играющий за испанский ФК "Альбасете" рассказал, почему его затравили во время матча с "Райо Вальекано", а также обяснил свои снимки с изображением Степана Бандеры и якобы "нацистских чисел".

Напомним, во время поединка с трибун начали выкрикивать лозунги "Зозуля - гре**ный нацист" ("Roman Zozulia puto nazi"). Матч пришлось прервать после первого тайма.

Все началось еще в 2017-м году, когда было объявлено, что Зозуля будет играть за "Райо Вальекано" на правах аренды. Ультрас-группировка клуба устроили протесты из-за гражданской позиции украинца, который открыто показывает свой патриотизм и поддерживает украинских воинов на Донбассе.

В интервью изданию Marca Зозуля объяснил, что снимки с шарфом с изображением Бандеры он сделал потому что, они внешне очень похожи.

"Я делал фото с шарфом с изображением Степана Бандеры, потому что мы внешне похожи друг на друга и у нас одинаковые прически. Это привлекло мое внимание, ничего больше", - сказал футболист.

Роман Зозуля (фото: facebook.com)

Отметим, что сам Роман Зозуля считает, что быть патриотом - не преступление. А футбольная лига Испании поддерживает украинца и выступает против ксенофобии и травли.

Относительно фото с табло со счетом 14:88 футболист сказал, что сделал его из-за разгромного счета, а его обвинили в нацизме. 14/88 - кодовый лозунг, который используют "белые националисты". 14 - число слов в лозунге, а 88 - это "цифры Гитлера" (HH - первые буквы нацистского приветствия, они в алфавите под номером 8).

Зозулю обвиняют также в том, что он носил майку с числом 18 (его тоже считают числом Гитлера, 1 - номер буквы А, 8 - номер буквы Н).

"Мне дали №18, я не выбирал его. Я не знал о политическом значении этого числа, как и 95% людей в мире", - заявил Зозуля.

Роман Зозуля (фото: facebook.com)