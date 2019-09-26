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Елена Зеленская похвасталась стильными фото из Метрополитена

STYLERЖизнь    26.09.2019 - 12:12
Елена Зеленская похвасталась стильными фото из Метрополитена
Елена Зеленская в музее (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская в красивом наряде пошла на экскурсию в Метрополитен в Нью-Йорке

Елена Зеленская поделилась новыми фото. На снимках стильная и изысканная первая леди Украины ходит по известному Музею искусства Метрополитен в Нью-Йорке.

Зеленская одета в стильный ансамбль нежно-голубого оттенка, который состоит из брюк со стрелками, жилетки с рядом пуговиц посередине, а также жакета. Дополнили наряд жены Владимира Зеленского классические туфли и серьги с жемчугом.

Елена Зеленская похвасталась стильными фото из Метрополитена

Елена Зеленская в музее (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В своем посте в Instagram первая леди отметила, что ей очень понравилась экскурсия по музею. Также Зеленская заверила, что будет поддерживать и развивать идею создания украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях планеты.

Елена Зеленская похвасталась стильными фото из Метрополитена

Елена Зеленская в музее (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Невозможно быть в Нью-Йорке и не посетить Метрополитен-музей! Имела не только увлекательную экскурсию, но и интересную беседу относительно идеи создания украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира. Буду развивать эту инициативу и надеюсь, что уже в ближайшее время украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке", - написала она.

Елена Зеленская похвасталась стильными фото из Метрополитена

Елена Зеленская в музее (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, что Музей искусства Метрополитен это один из самых известных художественных музеев не только в США, но и во всем мире. Он основан в Нью-Йорке в 1870 году, располагается в центральном парке. В музее представлены памятники изобразительного и декоративно-прикладного искусства Древних Египта, Греции и Рима, стран Европы, Ближнего и Дальнего Востока.

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