Само совершенство: Елена Зеленская восхитила стильным черно-белым нарядом

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди поддержала Владимира во время его выступления

Елена Зеленская порадовала еще одним стильным нарядом. Вчера, 25 сентября, состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского на сессии Генаральной ассамблеи ООН. Поддержать мужа отправилась и первая леди. Для события она выбрала более строгий, чем предыдущие, образ в черно-белых тонах, который разбавила яркими деталями.

Новый образ Елены (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена надела платье молочного оттенка длиной до середины икры, сверху на которое накинула черный объемный жакет. Дополнили образ классические лодочки на невысоком каблуке, черный клатч и солнцезащитные очки, которые, впрочем, она держала в руках. Немаловажную роль в стильном образе сыграли необычные аксессуары – золотистые серьги и крупная брошь в виде гвоздики. Макияж с легкими коричневыми smoky и объемная укладка – последний штрих к как всегда безупречному образу.

Владимир и Елена Зеленские (фото: принтскрин instagram.com/mrszelenska.daily)

Елена уже успела поделиться фото на своей странице в Instagram. Серию кадров – Владимира за трибуной, их общий снимок и свой – она подписала: "Сегодня Владимир впервые выступал на сессии Генассамблеи ООН. Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира – именно таким он видит свою главную задачу. "Нет чужой войны", – отметил Владимир. И Украина нуждается мировой поддержке. @zelenskiy_official, поддерживаю и горжусь", – написала Елена в своем микроблоге.

Подписчики Елены тут же принялись писать слова поддержки, восхищения и комплименты.

"Мы гордимся вами"

"Самая красивая первая леди"

"Елена как всегда – просто неподражаема"

"Как леди Мери – само совершенство"

"Вы очень красивая! Приятно, что у нас такая первая леди"

"Леночка, какая вы красивая! И Владимир. Там, наверно, обалдели от вас! Горжусь вами!".

Комментарии под постом Елены (фото: принтскрин instagram.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская в Америке (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, Елена для поездки в Америку подобрала невероятно стильные образы. Она блистала в лаконичном бежевом костюме, показала женственные наряды в зефирных розовом и голубом тонах, а также продемонстрировала вечернее платье в пол темно-синего оттенка.