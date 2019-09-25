Битва первых леди: Елена Зеленская "уделала" Меланию Трамп своим нарядом в Америке

Мелания Трамп и Елена Зеленская (фото: коллаж LITE)

Анализируем, чей образ лучше

Генеральная ассамблея ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, собрала лидеров государств, а также первых леди. Супруги президентов не упускают случая оказать поддержку, а заодно и продемонстрировать новый образ. Вчера, 24 сентября, состоялось выступление президента США Дональда Трампа. Мелания Трамп, конечно же, также присутствовала на событии. Для столь важного мероприятия она выбрала очередной стильный наряд, который вызвал массу обсуждений и одобрение модных критиков. Не меньше внимания к себе привлекла накануне и Елена Зеленская, которая сопровождает в Америке своего мужа.

Владимир и Елена Зеленские в Америке (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Что ж, официальные события мирового уровня – отличный повод для первых леди показать свой безупречный вкус и безукоризненные манеры, а для нас – сравнить двух икон стиля. Итак, анализируем образы знаменитых красавиц.

Образ Елены в США (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская – поклонница ненавязчивых тонов, классики и проверенных сочетаний – осталась верна себе. По прибытии в Америку она примерила бежевый брючный костюм, в котором, к слову, уже появлялась на публике. Но в это раз наряд заиграл по-новому благодаря темному топу и ярким аксессуарам: платку с принтом и солнцезащитным очкам. Позже Елена отправилась на встречу с представителями украинской диаспоры, где блистала в максимально женственном наряде.

Нежно-розовый жакет, черная расклешенная юбка длиной чуть ниже колен и классические лодочки на невысоком каблуке – в таком наряде Елена выглядела, с одной стороны, роскошно и торжественно, а с другой – мягко и романтично. Серьги с жемчугом, макияж в нейтральных оттенках и укладка только добавили образу особого ореола женственности. Свою роль сыграли также приветливость и неизменная улыбка. Без сомнения, первая леди Украины умеет не только преподнести себя, но и расположить к себе!

Мелания Трапм на выступлении Дональда Трампа (фото: instagram.com/flotus)

Мелания Трамп – бывшая модель, светская львица, бизнесвумен, а сегодня первая леди США – выступила своеобразным контрастом. Известная своим умением подбирать безукоризненные образы, на выступление Дональда Трампа она пришла в строгом платье-пальто от Gucci, стоимость которого – около 2,5 тысячи долларов. Дополнили наряд серебристые туфли с острым носком и минимум украшений.

С таким лаконичным нарядом отлично сочетались безупречная "фирменная" укладка первой леди и макияж с густо подведенными глазами и бледно-розовыми губами. Ничего лишнего – так можно охарактеризовать образ Мелании, которая держалась весьма строго. Супруга президента США сопроводила речь мужа аплодисментами и старалась не выражать эмоций. В своем микроблоге она добавила несколько фото, пропустив их через черно-белый фильтр, что только подчеркнуло настроение некой "закрытости".