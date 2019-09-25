Очень красивая: Елена Зеленская затмила других первых леди (фото)

Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в Нью-Йорке
Елена Зеленская приняла участие в обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке. Это престижное мероприятие для самых влиятельных женщин в мире модной и не только индустрии.
Во время ивента были отмечены премиями за достижения в благотворительной сфере икона стиля и женщина с безупречным вкусом Карла Соццани, модный дизайнер Абрима Эрвиа, которая спасает детей от малярии, и другие видные женщины.
"Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!" - написала Елена Зеленская в своем Instagram-аккаунте, опубликовав несколько снимков с мероприятия.
Елена Зеленская на Fashion 4 Development (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Пользователи сети моментально отреагировали на впечатляющий образ первой леди Украины. Все как один пишут в комментариях к публикации, что Елена Зеленская - настоящая красавица.
Президент Украины Владимир Зеленский, который в США проводит встречу с Дональдом Трампом, также оценил образ своей супруги. В комментариях к посту Елены Зеленской он поставил два смайлика: огонь () и сердечко ().
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Отметим, что юзеры, которым посчастливилось или присутствовать в отеле Pierre, или же видеть других первых леди с разных стран, отмечают, что Елена Зеленская заметно выделялась среди присутствоющих.
"Среди всех она - самая элегантная и красивая!" - написал один пользователь из Нью-Йорка.
Елена Зеленская на Fashion 4 Development (фото: instagram.com/olenazelenska_official)