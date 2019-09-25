Леди нежность: Елена Зеленская восхитила невесомым образом в голубых тонах

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди блистает в стильном брючном костюме

Елена Зеленская, которая сейчас сопровождает мужа – президента Украины Владимира Зеленского – в Америке, не устает радовать стильными выходами. Вчера она продемонстрировала образ, основу которого составил бледно-розовый жакет от ARTEMKLIMCHUK и юбка миди. На очереди – новый "прилив нежности". На своей странице в Instagram первая леди сообщила, что она приняла участие в особом мероприятии.

Елена Зеленская в ARTEMKLIMCHUK (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!", – написала Елена.

Елена в стильном брючном костюме (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На ивент она отправилась в стильном ансамбле нежно-голубого оттенка, который состоял из брюк со стрелками, жилета с рядом пуговицах посередине, а также жакета. Благодаря "зефирному" оттенку классический образ получился необычным и женственным. Дополнили наряд классические туфли, серьги с жемчугом, которые Елена уже надевала накануне. Последний штрих – макияж с мерцающими коричневыми smoky, а также волосы, уложенные волнами. Образ, легкий и невесомый, тут же получил массу комплиментов от подписчиков Елены.

Комментарии под постом Елены (фото: скриншоты instagram.com/olenazelenska_official)

"Какой милый человек... эта наша первая леди!", "Какая красивая, это что-то невероятное!", Ну что сказать: Душа Владимира, такая же красивая!", "Вау! Невероятно красива", – восхищаются люди.

Елена и Владимир Зеленские в Америке (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, Елена Зеленская за столь короткий срок успела проявить себя как истинная первая леди. Благодаря умению подбирать необычные – строгие и в то же время женственные – образы, а также умению найти контакт с публикой она обрела статут не только модной иконы, но и настоящей народной любимицы.