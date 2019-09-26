Олена Зеленська похвалилася стильними фото з Метрополітену

Олена Зеленська в музеї (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська в красивому наряді пішла на екскурсію до Метрополітену у Нью-Йорку

Олена Зеленська поділилася новими фото. На знімках стильна і вишукана перша леді України ходить по відомому Музею мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку.

Зеленська одягнена в стильний ансамбль ніжно-блакитного відтінку, який складається із штанів зі стрілками, жилета з низкою ґудзиків посередині, а також жакета. Доповнили наряд дружини Володимира Зеленського класичні туфлі та сережки з перлами.

Олена Зеленська в музеї (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

У своєму пості в Instagram перша леді зазначила, що їй дуже сподобалася екскурсія по музею. Також Зеленська запевнила, що буде підтримувати і розвивати ідею створення українськомовних аудіогідів у найбільших музеях планети.

Олена Зеленська в музеї (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Неможливо бути у Нью-Йорку та не відвідати Метрополітен-музей! Мала не тільки захопливу екскурсію, а й цікаву розмову щодо ідеї створення українськомовних аудіогідів у найбільших музеях світу. Розвиватиму цю ініціативу та сподіваюся, що вже найближчим часом українці зможуть слухати екскурсії рідною мовою", - написала вона.

Олена Зеленська в музеї (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, що Музей мистецтва Метрополітен це один з найвідоміших художніх музеїв не лише в США, а й в усьому світі. Він заснований в Нью-Йорку в 1870 році, розташовується в центральному парку. У музеї представлені пам'ятки образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва Стародавніх Єгипту, Греції та Риму, країн Європи, Близького і Далекого Сходу.

Раніше ми писали про те, що Олена Зеленська перевершила Меланію Трамп своїм вбранням в Америці.