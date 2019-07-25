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Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Новости » Политика    25.07.2019 - 20:22
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский и Трамп обсудили внеочередные выборы в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Как сообщается, Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского - с уверенной победой партии "Слуга народа".

"Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США", - говорится в сообщении. 

Кроме того, американский лидер подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в Украине.

Президент Украины поблагодарил Дональда Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Российскую Федерацию.

Также лидеры двух государств договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что встреча глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится в августе-сентябре текущего года.

Кроме того, в Офисе президента Украины в настоящее время уточняют даты встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В связи с отставкой посла США Валерия Чалого не будет отменен визит Зеленского в США.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 19 июля уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Валерия Чалого.

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