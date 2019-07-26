Зеленский просит украинцев о помощи: люди в замешательстве

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский через Facebook обратился к украинцам с важной просьбой

Владимир Зеленский обратился к украинцам. Президент через свою страницу в Facebook просит людей помочь ему определиться с кандидатом на пост главы Одесской ОГА.

Также Владимир Александрович опубликовал фото и краткие биографии пятерых претендентов на эту должность.

"Добрый день. Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре председателя Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?" - спросил у жителей Одесской области глава государства.

В список Зеленского попали такие кандидаты, как:

41-летний руководитель общественного союза "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" Андрей Андрейчиков

37-летняя общественная активистка, волонтер, предприниматель Татьяна Петракевич

44-летняя депутат, преподавательница и председатель благотворительного фонда "Французский бульвар" Ольга Квасницкая

36-летний владелец и директор инвестиционной компании Максим Куцый

44-летний общественный деятель, депутат и управляющий партнер юридической фирмы Максим Болдин.

Кандидаты на пост главы Одесской ОГА, представленные Зеленским (facebook.com/zelenskiy95)

Правда, эти кандидатуры не сильно понравились пользователям сети. Некоторые украинцы даже откровенно возмущаются таким списком потенциальных глав Одесской ОГА от Зеленского.

Мой совет: оставьте эти демократические опросы и назначте сами того, кто будет нести ответственность перед президентом и Кабмином...

Что эти люди сделали для Одессы? Девушки красивые, не представляю, как смогут разогнать осиное гнездо. У мужчин лица не вызывают доверия, да и чем они отличаются в пользу высокого поста? Что успели сделать и как они смогли выразить свою любовь к родному краю?

Ми дійсно виступали за проведення конкурсу! Це конкурс?

Да, давненько мы губеров комментами не выбирали…

Пожалуйста, можно ли огласить процедуру, по которой был составлен этот список? А кто был еще претендентом, но не попал в пятерку, и почему? Заранее спасибо.

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Мені здається, пане президент, що вибір уже зроблений, а це звичайна профанація?

За яким критерієм розміщені фото та прізвища кандидатів? По алфавіту? Ні. За віком? Ні. За пропозицією політтехнологів? Напевне.

Я від вас чекаю зовсім інших підходів щодо обрання голови Одеської ОДА. Конкурс, справжній! Де буде тест на IQ, на логіку, знання Конституції та хоча б ключових Законів України. Дайте можливість усім приймати участь в цьому відборі! І оберіть найкращого. Бо не лише у ваших друзів і знайомих є голова на плечах, а в ній мізки! Дослухайтесь, будь-ласка!

Огласите, пожалуйста, весь список. Может, у вас в загашнике есть какой-то тамада или на худой конец свадебный фотограф? Я думаю, такие люди должны управлять областью, а не вышеперечисленные.

Вони поліграф проходили? Ви ж обіцяли перевірку на детекторі брехні!

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, недавно Зеленский провел телефонный разговор с Трампом.