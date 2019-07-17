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Елена Зеленская показала, как носить "цвет победы"

Lite » Мода 17.07.2019 - 09:38
Елена Зеленская показала, как носить "цвет победы"
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена и Владимир Зеленские посетили важную церемонию награждения спортсменов

Елена Зеленская после длительного перерыва вновь стала показывать instagram-подписчикам яркие моменты жизни первой леди, делиться эмоциями от посещения различных мероприятий и, конечно же, показывать новые образы.

Так, вечером 16 июля на instagram-странице супруги президента Украины появилась серия фото, сделанных еще днем. Стало известно, что вместе со своим мужем Елена Зеленская посетила олимпийскую базу “Конча-Заспа”. Здесь состоялась церемония награждения украинских спортсменов, которые одержали победу на Европейских играх-2019. Отметим, что вторые в истории Европейские игры прошли с 21 июня по 30 июня в Минске.

“Была чрезвычайно рада познакомиться и лично наградить наших лучших спортсменов, которые принесли Украине такие нужные победы. Украинская сборная на вторых Европейских играх в Минске получила общекомандное третье место, а молодежная сборная Украины по футболу впервые в истории Украины одержала победу на чемпионате мира. Вы - наша гордость! Безгранично гордимся вами!” - говорится в сообщении на страничке Зеленской. 

Елена Зеленская показала, как носить &quot;цвет победы&quot;

Елена Зеленская показала, как носить &quot;цвет победы&quot;

Зеленская во время спортивной церемонии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Как обычно, на страничке первой леди опубликовали серию фото с события. Кроме того, можно в деталях рассмотреть ее образ. 

Так, для посещения важного мероприятия Елена выбрала “цвет победы” - красный. 

На Елене - красный брючный костюм с оверсайз пиджаком, декорированный крупными черными пуговицами. Кстати, с цветом пуговиц сочетает черная блуза, а также черные удобные туфли. 

Елена Зеленская показала, как носить &quot;цвет победы&quot;

Елена Зеленская показала, как носить &quot;цвет победы&quot;

Зеленская во время спортивной церемонии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, что 14 июля Зеленская показала кардинально противоположный образ. Тогда первая леди Украины блистала в костюме цвета слоновой кости. Отметим, что 14 июля во Франции отмечали важный национальный праздник - День взятия Бастилии. В связи с этим Посольство Франции в Украине организовало в Киеве торжество, на которое и была приглашена Елена. Тогда первую леди на мероприятии сопровождала Посол Франции в Украине Изабель Дюмон. 

А еще ранее Елена Зеленская блистала в Торонто в новом элегантном образе. Елена позирует в необычном наряде: темно-синее платье миди с короткими свободными рукавами, слегка расклешенное книзу от украинского дизайнера Дафны Мей, украшенное рядом пуговиц спереди. 

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