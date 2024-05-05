Джамала вперше за тривалий час показала помітно підрослих синів-красенів
Українська співачка Джамала поділилася з прихильниками святковими світлинами помітно підрослих синів-красенів - 6-річного Еміра та 3-річного Селіма.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.
Як зараз виглядають сини Джамали
У світлий день Пасхи виконавиця привітала українців зі святом, опублікувавши кадри з Великодньої дитячої фотосесії.
"Ми будем Бога молити життя щасливо прожити. Хоча і крила ламати - злітати", - написала знаменитість.
"Вітаю всіх зі святом! Дуже хотіла б, щоб всі наші діти росли у мирі та любові!", - додала Джамала.
Сини Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Реакція юзерів
Прихильники артистки засипали Еміра і Селіма компліментами і побажали родині Божого благословення.
Сини Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)
- Які дорослі вже. Обняла поцілувала всіх
- Благословенні синочки!
- Один мамин, один татків. Здоровʼя вашим козакам!
- Здоров'я Вам усім, мирного неба!
Нагадаємо, Джамала зараз вагітна третьою дитиною. У березні на сцені премії Тараса Шевченка вона оголосила про те, що чекає на ще одного хлопчика.
Нещодавно вагітна Джамала заспівала для поранених військових.
Також ми розповідали, як зірки привітали українців з Великоднем.