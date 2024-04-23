Вагітна Джамала заспівала для поранених військових: зворушливі кадри

Українська співачка Джамала завітала до одного з реабілітаційних центрів в Києві і зіграла камерний лайв для воїнів, що відновлюються після поранень у зоні ведення бойових дій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням прес-службу RECOVERY.

Джамала з перших днів повномасштабного вторгнення гастролює світом, аби збирати кошти задля Сил безпеки й оборони, а також на гуманітарні потреби українців.

Зустріч із військовими в київському центрі RECOVERY, за словами співачки, стала можливістю подякувати хлопцям та дівчатам, які невтомно дають відсіч ворогу.

Джамала зустрілася з військовими (фото: RECOVERY)

Під час виступу Джамала акцентувала на важливості саме спільної боротьби за українську свободу й незалежність.

"Дуже важливо підтримувати людей, які бачили, переживали те, чого не бачили ми. І чим міцнішим і тіснішим буде цей зв’язок - тим більше шансів, що ми зможемо відродитися й відновитися після усього болю та жаху, який принесла війна", - сказала виконавиця.

"Але допомагати відновитися та підтримувати наших захисників і захисниць потрібно просто зараз", - зазначила вона.

У сетлісті спеціального виступу зійшлися хіти з альбомів "Крила" й "Подих", "Любити" (EP). Прозвучала також і "1944", яка 2016 року принесла Україні перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення".

Перед виконанням пісні співачка зауважила, що тільки пам’ятаючи свою історію, ми можемо зберегти самих себе.