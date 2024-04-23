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Вагітна Джамала заспівала для поранених військових: зворушливі кадри

Вівторок 23 квітня 2024 18:48
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Вагітна Джамала заспівала для поранених військових: зворушливі кадри Джамала (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Джамала завітала до одного з реабілітаційних центрів в Києві і зіграла камерний лайв для воїнів, що відновлюються після поранень у зоні ведення бойових дій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням прес-службу RECOVERY.

Джамала з перших днів повномасштабного вторгнення гастролює світом, аби збирати кошти задля Сил безпеки й оборони, а також на гуманітарні потреби українців.

Зустріч із військовими в київському центрі RECOVERY, за словами співачки, стала можливістю подякувати хлопцям та дівчатам, які невтомно дають відсіч ворогу.

Вагітна Джамала заспівала для поранених військових: зворушливі кадриВагітна Джамала заспівала для поранених військових: зворушливі кадри

Вагітна Джамала заспівала для поранених військових: зворушливі кадриВагітна Джамала заспівала для поранених військових: зворушливі кадри

Джамала зустрілася з військовими (фото: RECOVERY)

Під час виступу Джамала акцентувала на важливості саме спільної боротьби за українську свободу й незалежність.

"Дуже важливо підтримувати людей, які бачили, переживали те, чого не бачили ми. І чим міцнішим і тіснішим буде цей зв’язок - тим більше шансів, що ми зможемо відродитися й відновитися після усього болю та жаху, який принесла війна", - сказала виконавиця.

"Але допомагати відновитися та підтримувати наших захисників і захисниць потрібно просто зараз", - зазначила вона.

У сетлісті спеціального виступу зійшлися хіти з альбомів "Крила" й "Подих", "Любити" (EP). Прозвучала також і "1944", яка 2016 року принесла Україні перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення".

Перед виконанням пісні співачка зауважила, що тільки пам’ятаючи свою історію, ми можемо зберегти самих себе.

Нещодавно відомий український актор зізнався, чи готовий піти на фронт.

Також ми розповідали, що українська акторка лишилася без квартири через російську ракету.

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