Джамала впервые за долгое время показала заметно подросших сыновей-красавцев
Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками праздничными фотографиями заметно подросших сыновей-красавцев - 6-летнего Эмира и 3-летнего Селима.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
Как сейчас выглядят сыновья Джамалы
В светлый день Пасхи исполнительница поздравила украинцев с праздником, опубликовав кадры с Пасхальной детской фотосессии.
"Мы будем Бога молить жизнь счастливо прожить. Хотя и крылья ломать - взлетать", - написала знаменитость.
"Поздравляю всех с праздником! Очень хотела бы, чтобы все наши дети росли в мире и любви!", - добавила Джамала.
Сыновья Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Реакция пользователей
Поклонники артистки засыпали Эмира и Селима комплиментами и пожелали семье Божьего благословения.
Сыновья Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)
- Які дорослі вже. Обняла поцілувала всіх
- Благословенні синочки!
- Один мамин, один татків. Здоровʼя вашим козакам!
- Здоров'я Вам усім, мирного неба!
Напомним, Джамала сейчас беременна третьим ребенком. В марте на сцене премии Тараса Шевченко она объявила о том, что ждет еще одного мальчика.
Недавно беременная Джамала спела для раненых военных.
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