Джамала розсекретила стать майбутньої дитини

Співачка Джамала розсекретила стать своєї майбутньої дитини. Це сталося сьогодні, 9 березня, під час отримання відзнаки Національної премії імені Тараса Шевченка за її музичний альбом "Qirim".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання "Таблоїд" .

Хто народиться у Джамали

Так, цитуючи рядки вірша Шевченка "І Архімед, і Галілей", 40-річна виконавиця повідомила, що у неї буде третій син.

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі", - процитувала співачка.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, про те, що Джамала вагітна третьою дитиною, вона повідомила у день проведення Національного відбору на Євробачення 2024.

Зазначимо, що артистка та її чоловік Бекір Сулейманов виховують двох синів - Еміра, якому в березні буде 6, і Селіма, якому у червні виповниться 4.