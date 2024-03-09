Джамала розсекретила стать майбутньої дитини
Співачка Джамала розсекретила стать своєї майбутньої дитини. Це сталося сьогодні, 9 березня, під час отримання відзнаки Національної премії імені Тараса Шевченка за її музичний альбом "Qirim".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання "Таблоїд".
Хто народиться у Джамали
Так, цитуючи рядки вірша Шевченка "І Архімед, і Галілей", 40-річна виконавиця повідомила, що у неї буде третій син.
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі", - процитувала співачка.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, про те, що Джамала вагітна третьою дитиною, вона повідомила у день проведення Національного відбору на Євробачення 2024.
Зазначимо, що артистка та її чоловік Бекір Сулейманов виховують двох синів - Еміра, якому в березні буде 6, і Селіма, якому у червні виповниться 4.
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