"Миру та небесної підтримки нам всім". Зірки привітали українців з Великоднем (фото)

Герої нашого сьогоднішнього матеріалу - не виняток. Деякі з них поділилися моментами, як вони освячували великодні кошики разом із сім'єю, а хтось просто написав привітання у соцмережах, побажавши миру, перемоги та спокою.

У неділю, 5 травня, в Україні християни східного обряду святкують Великдень. І незважаючи на важкі часи через війну, українці докладають зусиль, щоб слідувати традиціям і відзначати світле свято Воскресіння Христового.

Злата Огнєвіч

"Христос Воскрес! Нехай Великдень принесе світло, радість та затишок у кожну оселю. Хай кожна українська сімʼя у повному складі збереться за родинним столом у мирній Україні", - написала співачка.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Лілія Ребрик

"Христос Воскрес! Миру та небесної підтримки нам всім", - побажала українцям телеведуча.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Наталка Карпа

"Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! Від нашої родини - щирі вітання зі світлим святом Великодня! Нехай Господь благословляє та оберігає українців та Україну! Шана та подяка нашим ЗСУ", - записала відеозвернення виконавиця.

Катя Осадча і Юрій Горбунов

"Христос Воскрес!! З Великодніми святами!! Смачної всім паски!! Перемоги всім на і Божого Благословення!!", - звернулося до фанів зіркове подружжя.

Катя Осадча і Юрій Горбунов з дітьми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Наталка Денисенко

"Вітаю всіх з Великоднем. Мені пощастило бути сьогодні в колі сімʼї. Шкода що не в повному обсязі… дуже чекаємо тебе @andreyfedinchik. Бажаю нам всім ІСТИННОЇ ЛЮБОВІ !!! Яка світиться з середини, яка нічого не потребує взамін, яка вміє прощати, і дає сили жити в радості. Христос Воскрес", - написала акторка.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ольга Цибульська

"Христос Воскрес! Все, що нас береже - на фото. Дякую Богу і Силам Оборони за цей день", - сказала артистка.

Ольга Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya​​​​​​​)

Ірина Федишин

"Христос Воскрес! Вітаємо усіх з величним святом Божого Воскресіння! Паска - це символ виходу з єгипетської неволі. Просимо у Бога перемоги і миру. Дякуємо ЗСУ за можливість святкувати Великдень. Хай Господь оберігає наших захисників і нашу Україну

Усіх зі святом. Разом переможе. p.s.: а ми вже завтра у дорогу розпочинаємо тур Америкою та Канадою. А ввечері премʼєра пісні "Секрет", - звернулася до шанувальників співачка.

Ірина Федишин з родиною (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Ектор Хіменес-Браво

"Третій Великдень в новій реальності. І я не впевнений, що звикну до того, якою вона є. З прапорцями на Хрещатику, які символізують забрані життя, зі зруйнованими містами, в яких колись був сімейний затишок. З військовими, які не можуть бути поруч зі своїми близькими.

Сьогодні ми святкуємо Великдень. І ми всі знову маємо надію, що настане ще один Великий день, коли добро переможе зло, життя переможе смерть, а ми ворога.



Бажаю нам сили, віри та наснаги. Христос Воскрес!", - опублікував щемливий допис ресторатор.

Ектор Хіменес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo​​​​​​​)

Григорій та Христина Решетник

"Від щирого серця вітаємо вас з Великоднем. Миру, радості та щастя бажаємо вам. З любов’ю Reshetnik Family", - написали знаменитості у соцмережах.

Григорій та Христина Решетник з родиною (фото: instagram.com/kristina_reshetnik​​​​​​​)

Julik

"Христос Воскрес. Щороку це свято, для мене та моєї родини є особливим! Це час коли світлі думки і віра у краще підсилює дух як ніколи краще! Я хочу, щоб кожна українська родина була здоровою і щасливою, забувши нарешті слова війна та жорсткі дії окупантів. Вірю, знаю, так буде. Найголовніше , дякую тим людям, які роблять для цього усе можливе і не можливе. Наша країна має пишатись своїми героями! Зі святом дорогі!", - написав артист.

Julik (фото: facebook.com/julik.project)

Shadu

Shadu з мамою (фото: пресслужба)

Sowa

"Христос Воскрес! Вітаємо зі @stepan.giga_official усіх з Великоднем! Настав час битися крашанками та обʼїдатись пасками! Ми чекаємо зі Степаном Гігою на ваші вподобайки!", - сказала Sowa.

Sowa зі Степаном Гігою (фото: instagram.com/sowa_official_)