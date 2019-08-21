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Два парада и забег в вышиванках: что делать в Киеве на День Независимости

STYLERЖизнь    21.08.2019 - 13:44
Два парада и забег в вышиванках: что делать в Киеве на День Независимости
День Независимости 2019 (коллаж: РБК-Украина)

28-й День Независимости Украины пройдет по особенному сценарию

День Независимости Украины все жители страны отпразднуют уже в эту субботу, 24 августа. В нынешнем году праздничные мероприятия в Киеве будут особенными, так как в столице проведут сразу два парада. О расписании и других особенностях самого большого праздника страны - в материале Styler.

Два парада - официальный и альтернативный

Первый из них - замена традиционному военному параду - "Шествие Достоинства". Это официальный, специально организованный Владимиром Зеленским парад, который поставили клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко, а также представители студии "Квартал 95".

Организаторы объявили, что в марше примет участие гордость страны: представители различных украинских войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, медики, волонтеры, дипломаты, а также, конечно, главная гордость Украины - дети.

Первая репетиция "Шествия Достоинства" состоялась 15 августа на территории авиационного завода "Антонов" в Киеве.

Репетиция "Шествия Достоинства" (фото: facebook.com/AlanBadoev.Director)

Второй, альтернативный парад - "Марш защитников Украины" - пройдет почти по тому же маршруту, но несколько позже. В нем будут участвовать ветераны, волонтеры и семьи погибших бойцов.

Два парада и забег в вышиванках: что делать в Киеве на День Независимости

Репетиция "Шествия Достоинства" (фото: facebook.com/AlanBadoev.Director)

Стоит отметить, что организаторы обоих мероприятий согласовали время и место проведения парадов так, чтобы не мешать друг другу.

Никакой военной техники

Традиционной демонстрации достижений военной промышленности в 28-й День Независимости не будет.

Участники парадов почтят память погибшим Героям Небесной Сотни, будут вручены награды выдающимся украинцам за различные достижения. А закончится все праздничным концертом при участии известных украинских музыкантов.

Программа мероприятий на День Независимости

9:30 - начало "Шествия Достоинства" состоится возле памятного Креста на аллее Небесной Сотни. Участники шествия почтят Героев минутой молчания и ста ударами колокола. В мероприятии примет участие семья Владимира Зеленского.

9:50 - На Майдане будут награждать украинцев, состоится музыкально-хореографический флешмоб, а также будут звучать украинские песни в современной аранжировке, будет играть оркестр, а также выступят известные музыканты.

В торжественной части мероприятия выступят ONUKA, а также известные на весь мир оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов, оперные певицы Оксана Крамарева и Анжелина Швачка. Также специальным гостем события станет известный украинский композитор Мирослав Скорик.

11:00 - в программе мероприятия на сайте Офиса президента в это время значится начало альтернативного парада - "Марша защитников Украины" при участии ветеранов войны на Востоке.

Другие праздничные мероприятия

8:00 - праздничный забег в вышиванках, который состоится на Русановской набережной. В спринте на 100 метров могут принять участие все желающие от двухлетнего возраста. Впрочем за участие придется заплатить.

10:00 - открытие традиционной выставки цветов к Дню Независимости. В этом году она будет прославлять выдающихся украинских спортсменов. Инсталяции будут посвящены таким спортсменам, как братья Кличко, Яна Клочкова, Ольга Харлан, Лилия Подкопаева, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Валерий Лобановский и Оксана Баюл.

19:00 - концерт "Классик пикник. Украинская поэма". Он состоится на площадке перед Национальным музеем истории Украины при участии национального ансамбля солистов "Киевская камерата" под управлением Валерия Матюхина. Прозвучат творения украинских композиторов: Евгения Станковича, Дмитрия Бортнянского, Рейнгольда Глиэра, Ивана Карабица, Виктории Полевой.

"Марш защитников Украины"

Процессия, состоящая из ветеранов войны на Донбассе, стартует в 11:00 от парка Шевченко до Бессарабской площади, по Крещатику и до Майдана. На Майдане участники альтернативного парада сделают коллективное фото и споют гимн Украины.

После чего военные капелланы проведут службу по погибшим защитникам Украины на Михайловской площади. Ориентировочно мероприятие должно закончиться в 13:00.

Стоит отметить, что защитники выстроятся в несколько колонн. Первая - семьи погибших в АТО, вторая - раненые участники Революции Достоинства и члены семей Небесной Сотни, третья - ветераны, получившие инвалидность на Донбассе. За ними будут следовать ветераны по колонам и территориальному принципу, отдельные боевые подразделения, группы волонтеров, добровольцы, госпитальеры, батальон ASAP, духовенство и все желающие.

Репетицию "Марша защитников Украины" проводили 18 августа.

Два парада и забег в вышиванках: что делать в Киеве на День Независимости

Репетиция "Марша защитников Украины" (фото: facebook.com/anton.kolumbet)

Репетиция "Марша защитников Украины" (видео: YouTube/Еспрессо)

Напомним, ранее в Офисе президента Украины разъяснили скандальную ситуацию относительно участия бюджетников в "Шествии Достоинства" ко Дню Независимости.

К слову, ранее сеть довольно резко отреагировала на отмену парада ко Дню Независимости.

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