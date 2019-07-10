Прожить можно: в сети отреагировали на отмену парада ко Дню Независимости

Зеленский отменил парад ко Дню Независимости (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцы отреагировали на отмену парада Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский отменил парад по случаю празднования Дня Независимости. Глава государства хочет ввести новый формат мероприятия, а сэкономленные деньги потратить на премии военным.

В этом году украинцы не увидят традиционный военный парад. При этом из бюджета государство выделит 300 миллионов гривен на премии для украинских военных.

Пользователи сети прокомментировали инициативу Зеленского.

У нас парад сейчас на Востоке ежедневно. Так что, кто хочет посмотреть на танки и оружие может съездить;

Молодец!!! Без парада прожить можно. На злопыхателей не обращать внимания!!! Они всегда были, есть и будут;

Вы можете прожить, парад - это уважение к армии;

Скриншот с Facebook

Все правильно, нечего устраивать карнавал, когда страна в полной ж..пе. Пусть военные порадуются;

И это правильно! Молодец!

Скриншот с Facebook

Парад хотелось очень...Но деньги для ВСУ- это святое!

Я только за, нечем хвастаться, всю технику на передок, там она нужнее;

Скриншот с Facebook

И правильно сделал;

Началось. Только у меня один вопрос. А когда Иловайский котел был, а в это время показывали парад в столице. Очень он помог героям нашим на передовой, или лучше эта техника выполняла бы не показательную, а по назначению функцию?

Скриншот с Facebook

На Крещатике надо сделать массовые мирные гуляния. Это народный, а не военный праздник;

Скриншот с Facebook

Решение Зеленского приветствую и считаю верным. Задрали уже все показушные мероприятия;

Новый формат, это квартал и "Сваты";

Парад ни к чему!!!

Скриншот с Facebook

Напомним, что Зеленский пообещал решить проблему "евроблях" в Украине в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский надел желтые браслеты на обе руки, чем вызвал любопытство в сети.