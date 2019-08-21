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Два паради і забіг у вишиванках: що робити в Києві на День Незалежності

STYLERЖиття    21.08.2019 - 13:44
Два паради і забіг у вишиванках: що робити в Києві на День Незалежності
День Незалежності 2019 (колаж: РБК-Україна)

28-й День Незалежності України пройде по особливому сценарію

День Незалежності України всі жителі країни відсвяткують вже цієї суботи, 24 серпня. Цього року святкові заходи в Києві будуть особливими, оскільки у столиці проведуть одразу два паради. Про розклад та інші особливості найбільшого свята країни - в матеріалі Styler.

Два паради - офіційний та альтернативний

Перший з них - заміна традиційному військовому параду - "Хода Гідності". Це офіційний, спеціально організований Володимиром Зеленським парад, який поставили кліпмейкер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко, а також представники студії "Квартал 95".

Організатори оголосили, що в марші візьме участь гордість країни: представники різних українських військ, ветерани АТО, вчителі, спортсмени, медики, волонтери, дипломати, а також, звичайно, головна гордість України - діти.

Перша репетиція "Ходи Гідності" відбулася 15 серпня на території авіаційного заводу "Антонов" у Києві.

Репетиція "Ходи Гідності" (фото: facebook.com/AlanBadoev.Director)

Другий, альтернативний парад - "Марш захисників України" - пройде майже по тому ж маршруту, але дещо пізніше. У ньому братимуть участь ветерани, волонтери та сім'ї загиблих бійців.

Два паради і забіг у вишиванках: що робити в Києві на День Незалежності

Репетиція "Ходи Гідності" (фото: facebook.com/AlanBadoev.Director)

Варто зазначити, що організатори обох заходів узгодили час і місце проведення парадів так, щоб не заважати один одному.

Жодної військової техніки

Традиційної демонстрації досягнень військової промисловості в 28-й День Незалежності не буде.

Учасники парадів вшанують пам'ять загиблим Героям Небесної Сотні, будуть вручені нагороди видатним українцям за різні досягнення. А завершиться все святковим концертом за участю відомих українських музикантів.

Програма заходів на День Незалежності

9:30 - початок "Ходи Гідності" відбудеться біля пам'ятного Хреста на алеї Небесної Сотні. Учасники ходи вшанують Героїв хвилиною мовчання та ста ударами дзвону. У заході візьме участь родина Володимира Зеленського.

9:50 - На Майдані будуть нагороджувати українців, відбудеться музично-хореографічний флешмоб, а також звучатимуть українські пісні в сучасному аранжуванні, буде грати оркестр, а також виступлять відомі музиканти.

В урочистій частині заходу виступлять ONUKA, а також відомі на весь світ оперні співаки Андрій Романенко та Євген Орлов, оперні співачки Оксана Крамарева і Анжеліна Швачка. Також спеціальним гостем події стане відомий український композитор Мирослав Скорик.

11:00 - в програмі заходу на сайті Офісу президента в цей час значиться початок альтернативного параду - "Маршу захисників України" за участю ветеранів війни на Сході.

Інші святкові заходи

8:00 - святковий забіг у вишиванках, який відбудеться на Русанівській набережній. У спринті на 100 метрів можуть взяти участь всі бажаючі від дворічного віку. Втім за участь доведеться заплатити.

10:00 - відкриття традиційної виставки квітів до Дня Незалежності. У цьому році вона буде прославляти видатних українських спортсменів. Інсталяції будуть присвячені таким спортсменам, як брати Клички, Яна Клочкова, Ольга Харлан, Лілія Подкопаєва, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський і Оксана Баюл.

19:00 - концерт "Класик пікнік. Українська поема". Він відбудеться на майданчику перед Національним музеєм історії України за участю національного ансамблю солістів "Київська камерата" під керівництвом Валерія Матюхіна. Прозвучать твори українських композиторів: Євгена Станковича, Дмитра Бортнянського, Рейнгольда Глієра, Івана Карабиця, Вікторії Польової.

"Марш захисників України"

Процесія, що складається з ветеранів війни на Донбасі, стартує об 11:00 від парку Шевченка до Бессарабської площі, Хрещатиком і до Майдану. На Майдані учасники альтернативного параду зроблять колективне фото і заспівають гімн України.

Після чого військові капелани проведуть службу за загиблими захисниками України на Михайлівській площі. Орієнтовно захід має закінчитися о 13:00.

Варто відзначити, що захисники вишикуються в кілька колон. Перша - сім'ї загиблих в АТО, друга - поранені учасники Революції Гідності та члени сімей Небесної Сотні, третя - ветерани, які отримали інвалідність на Донбасі. За ними будуть слідувати ветерани по колонам і територіальному принципу, окремі бойові підрозділи, групи волонтерів, добровольці, госпітальєри, батальйон ASAP, духовенство та всі бажаючі.

Репетицію "Маршу захисників України" проводили 18 серпня.

Два паради і забіг у вишиванках: що робити в Києві на День Незалежності

Репетиція "Маршу захисників України" (фото: facebook.com/anton.kolumbet)

Репетиція "Маршу захисників України" (відео: YouTube/Еспрессо)

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України роз'яснили скандальну ситуацію щодо участі бюджетників у "Ході Гідності" до Дня Незалежності.

До речі, раніше мережа досить різко відреагувала на скасування параду до Дня Незалежності.

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