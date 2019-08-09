День Независимости: стали известны детали о Марше Защитников с участием ветеранов

Свое участие подтвердили более семи тысяч ветеранов по всей Украине
На День Независимости запланирован Марш Защитников, который пройдет в шести городах Украины. В нем будут участвовать ветераны, волонтеры и семьи погибших бойцов. Организационный комитет определился с планом проведения Марша. Об этом рассказал один из организаторов Марша, общественный активист Андрей Медведько на своей странице в Facebook.
Свое участие в Марше Защитников уже подтвердили более 7 тысяч ветеранов со всей Украины. Также многие семьи погибших защитников и волонтеры высказали свое желание принять участие в мероприятии.
План мероприятия ко Дню Независимости:
Скриншот фото (facebook.com/Medvedko Andrii Oleksandrovych)
"Участие в Марше подтвердило Синодальное управление Военного Духовенства ПЦУ и капелланы Протестантской Церкви. Оргкомитет прорабатывает вопрос межконфессиональной молитвы с привлечением всех конфессий Украины. Также докладываем, что ветеранская общественность со всей Украины не только планирует прибыть в Киев, а и выразила желание провести дублирующие Марши защитников Украины в своих городах. По состоянию на 7.08.2019 проведения марша-собрата подтверждено во Львове, Николаеве, Сумах, Запорожье и Одессе. Рады приветствовать эту инициативу и призываем сообщество в других городах делать аналогично", - написал Медведько.
Скриншот поста (facebook.com/Medvedko Andrii Oleksandrovych)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Офисе президента рассказали об альтернативном праздновании Дня Независимости.
А также рассказывали о том, что у Зеленского рассказали, какие мероприятия планируются на День Независимости.