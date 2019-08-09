День Независимости: стали известны детали о Марше Защитников с участием ветеранов

День независимости Украины (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Свое участие подтвердили более семи тысяч ветеранов по всей Украине

На День Независимости запланирован Марш Защитников, который пройдет в шести городах Украины. В нем будут участвовать ветераны, волонтеры и семьи погибших бойцов. Организационный комитет определился с планом проведения Марша. Об этом рассказал один из организаторов Марша, общественный активист Андрей Медведько на своей странице в Facebook.

Свое участие в Марше Защитников уже подтвердили более 7 тысяч ветеранов со всей Украины. Также многие семьи погибших защитников и волонтеры высказали свое желание принять участие в мероприятии.

План мероприятия ко Дню Независимости:

8:00 – 9:00 – сбор людей в парке имени Тараса Шевченко, формирования колонны перед корпусом одноименного университета;

9:00 – организованной походкой колонна отправится по своему маршруту;

9:30 – остановка перед центральным универмагом Украина, чтобы выровнять свой строй;

9:50 – колонна продолжит свое движение в направлении Майдана независимости Украины

10:20 – марш прибудет до Майдана и начнет равномерно занимать его площадь для проведения финальной части мероприятия;

10:50 – исполнения государственного гимна Украины, групповые фото и видеосессия, патриотические скандирование;

12:00 – завершение официальной части марша, после которой часть людей пойдет на Михайловскую площадь к "Стене памяти", где пройдет молебен по погибшим в бою.

После молебна планируется концерт.

Скриншот фото (facebook.com/Medvedko Andrii Oleksandrovych)

"Участие в Марше подтвердило Синодальное управление Военного Духовенства ПЦУ и капелланы Протестантской Церкви. Оргкомитет прорабатывает вопрос межконфессиональной молитвы с привлечением всех конфессий Украины. Также докладываем, что ветеранская общественность со всей Украины не только планирует прибыть в Киев, а и выразила желание провести дублирующие Марши защитников Украины в своих городах. По состоянию на 7.08.2019 проведения марша-собрата подтверждено во Львове, Николаеве, Сумах, Запорожье и Одессе. Рады приветствовать эту инициативу и призываем сообщество в других городах делать аналогично", - написал Медведько.

Скриншот поста (facebook.com/Medvedko Andrii Oleksandrovych)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Офисе президента рассказали об альтернативном праздновании Дня Независимости.

А также рассказывали о том, что у Зеленского рассказали, какие мероприятия планируются на День Независимости.