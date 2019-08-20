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Сколько выплатят защитникам ко Дню Независимости: названа сумма

STYLERЖизнь    20.08.2019 - 21:56
Сколько выплатят защитникам ко Дню Независимости: названа сумма
Премия ко Дню Независимости для военных (фото: mil.gov.ua)

Все премии будет поделены на две категории

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал для военнослужащих премии ко Дню Независимости. Он предложил потратить на премии те средства, которые ежегодно использовались для организации парада. Во вторник, 20 августа, министр обороны Степан Полторак подписал приказ о выплате премий военнослужащим Вооруженных Сил Украины ко Дню Независимости. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что будет две категории премий. Военнослужащие, в том числе и срочной службы и курсанты получат ко Дню Независимости 1 тысячу гривен. Военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению боевых задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, которые сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке – получат по 2 тысячи гривен.

Сколько выплатят защитникам ко Дню Независимости: названа сумма

Скриншот поста (facebook.com/generalpoltorak)

Пользователи в комментариях под постом министра разделились на два лагеря. Одни поддержали инициативу и считают, что хоть премия и небольшая, но ее можно использоваться для поездки с семьей на природу в День Независимости.

Другие пользователи считают, что такая маленькая премия – стыд и позор, особенно для тех, кто ценой своей жизни защищал территориальную целостность Украины на Востоке.

Сколько выплатят защитникам ко Дню Независимости: названа суммаСколько выплатят защитникам ко Дню Независимости: названа сумма

Скриншот комментариев (facebook.com/generalpoltorak)

Напомним, ранее мы сообщали о том, как будет работать инициатива по отмене оплаты коммунальных услуг для пенсионеров старше 70 лет.

А также рассказывали о том, что в августе украинцы получат разовые социальные выплаты.

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