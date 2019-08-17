Парад на День Независимости: в Офисе Зеленского прокомментировали скандал

День независимости Украины (фото: facebook.com/president.gov.ua)

В Офисе президента Украины разъяснили ситуацию относительно участия бюджетников в Параде ко Дню Независимости

Парад на День Независимости Украины состоится 24 августа, но перед ним в сети появилось немало неправдивых слухов. Один из них - это то, что Офис президента собирает учителей, врачей, представителей общественности в обязательном порядке присутствовать в праздновании. Пресс-служба Зеленского на своей странице в Facebook сообщила, что это неправда, а участие бюджетников является добровольным.

"Информация о том, что Офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности. Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительная часть приглашенных будет отмечена наградами. В то же время местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева", - разъяснили в Офисе президента.

Также отмечается, что в этом году в праздничных мероприятиях будут задействованы не только военные, а и представители других профессий, которые являются гордостью нации.

Скриншот поста (facebook.com/president.gov.ua)

В комментариях пользователи отреагировали на сообщение пресс-службы Зеленского.

Новая традиция заставлять ходить бюджетников на парад.

Пионеры пришли к власти и уже устроили комсомол.

Прошлые власти так же говорили - никого не заставляем. Вот нечего делать бюджетникам, как в воскресенье маршем идти.

Скриншот комментариев (facebook.com/president.gov.ua)

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