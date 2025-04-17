Дружина Тімура Мірошниченка довела до сліз емоційною розмовою з названою донькою

Юристка, блогерка і дружина відомого телеведучого Тімура Мірошниченка Інна поділилася зі своїми підписниками емоційним діалогом із донькою Ангеліною, яку сім'я всиновила майже рік тому.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.

Річ у тім, що Ангеліна побачила фото, на якому були маленькі Мія і Марко - біологічні діти Мірошниченка. У зв'язку з цим дівчинка почала ставити запитання.

"- Мамо, я бачила там фотку, як Мія і Маркуся тільки народилися. Це ти їх народила?

- Так, я.

- Вони народилися в тебе в животику?

- Так.

- І тато народив?

- Тато був поруч, народжують тільки мами.

- ... а я сама народилася...

Тиша. Бажання заплакати і розуміння, скільки смутку в цих словах. Ангеліна не розуміє, що в неї колись були інші батьки. Усе своє життя вона була одна", - поділилася Мірошниченко.

Досвідчена мама тут же знайшла потрібні слова, щоб заспокоїти дитину.

"Ні, зайчику! Ти народилася тут, у серці моєму. І я почала тебе шукати. Тому тепер ми разом!" - зазначила Інна Мірошниченко.

Водночас вона поділилася своїми роздумами.

"Колись настане день, і в її голові з'являться нові запитання та усвідомлення. Не на всі запитання в мене буде відповідь. Не кожну порожнечу я зможу заповнити. Але дуже хочу подарувати стільки любові та прийняття, щоб вилікувати весь той біль самотності, який вона має", - підсумувала вона.

Як відреагували в мережі

Фоловери Інни Мірошниченко одразу ж почали коментувати публікацію, багато хто з них зазначив, що такий діалог довів їх до сліз:

"Просто ридаю. Інна, вчора з подружкою обговорювали ваше інтерв'ю, і те, як Ангелінка притискалася до вас, і як ви її обіймали"

"Я розплакалася. Яка ви мудра, Інно"

"Слів немає. Але в серці, душі - абсолютно безмежна вдячність вам із чоловіком за те, що ви є в цьому світі"

"До сліз"

"Їй дуже пощастило з такою сім'єю. Захоплююся вами"

"Знову клубок у горлі від вашої публікації"

"Плачу"

"Просто до сліз. І водночас це так надихає"

"Сльози на очах"

"Як тут не плакати".



Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Скільки дітей у Інни та Тимура Мірошниченків

Нагадаємо, пара одружилася 2018 року. Влітку того ж року в них народилася донька Мія, а вже на початку 2020-го син Марко.

Після початку повномасштабного вторгнення подружжя ухвалило рішення усиновити дитину.

У 2023 році вони забрали з дитячого будинку в Житомирі 2-річного хлопчика, якого назвали Марселем. Малюк народився недоношеним і з безліччю діагнозів, однак це не зупинило Тімура та Інну. Йому зробили вже дві операції. Він активно розвивається і навіть почав говорити.

Восени 2023 року Інна заявила, що вона всиновлюватиме ще одну дитину. У квітні минулого року вона розповідала, що вже офіційно стала кандидатом. Головна складність полягала в тому, що дитину, яка могла б стати частиною їхньої родини, важко відшукати. Сім'я отримала від експертів рекомендацію, де чітко вказано, що це має бути дівчинка віком 8-10 років і без соціальної історії.

Влітку 2024-го вони повідомили, що удочерили дівчинку. З 8-річною Ангеліною пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила в Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, у якому вона перебувала.



Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)