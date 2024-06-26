Родина Мірошниченків усиновила другу дитину: як виглядає названа донечка пари (відео)
Родина Мірошниченків потішила шанувальників радісною новиною: вони нарешті здійснили свою мрію і стали названими батьками дівчинки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке опублікувала пара у своїх Instagram-акаунтах.
Так, у ролику пара показала, як обіймається з названою донькою.
"+1", - лаконічно підписали відео Тімур та Інна Мірошниченки.
Реакція юзерів
Фани привітали родину і назвали їх прикладом великої безмежної любові.
- Люди з великим серцем! Щастя вашій родині!
- Ну, ви даєте. молодці! люблю сильно вашу родину
- Клас! Вітаємо ! Це надзвичайна новина ! З Богом !
- Ви такий приклад
Нагадаємо, Інна і Тімур Мірошниченки виховують трьох дітей: 6-річну Мію, 4-річного Марка та 3-річного Марселя, якого вони усиновили влітку минулого року з дитячого будинку в Житомирі.
Згодом багатодітна мама повідомила про намір усиновити ще одну дитину. У квітні Інна оголосила, що вже офіційно стала кандидатом.
Основна складність полягала в тому, що знайти дитину, яка могла б стати частиною їхньої родини, непросто.
Експерти дали сім'ї рекомендації, де зазначено, що це має бути дівчинка віком 8-10 років без соціальної історії.