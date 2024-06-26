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Родина Мірошниченків усиновила другу дитину: як виглядає названа донечка пари (відео)

Середа 26 червня 2024 19:54
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Родина Мірошниченків усиновила другу дитину: як виглядає названа донечка пари (відео) Тімур Мірошниченко з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Іванна Пашкевич

Родина Мірошниченків потішила шанувальників радісною новиною: вони нарешті здійснили свою мрію і стали названими батьками дівчинки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке опублікувала пара у своїх Instagram-акаунтах.

Так, у ролику пара показала, як обіймається з названою донькою.

"+1", - лаконічно підписали відео Тімур та Інна Мірошниченки.

Реакція юзерів

Фани привітали родину і назвали їх прикладом великої безмежної любові.

  • Люди з великим серцем! Щастя вашій родині!
  • Ну, ви даєте. молодці! люблю сильно вашу родину
  • Клас! Вітаємо ! Це надзвичайна новина ! З Богом !
  • Ви такий приклад

Нагадаємо, Інна і Тімур Мірошниченки виховують трьох дітей: 6-річну Мію, 4-річного Марка та 3-річного Марселя, якого вони усиновили влітку минулого року з дитячого будинку в Житомирі.

Згодом багатодітна мама повідомила про намір усиновити ще одну дитину. У квітні Інна оголосила, що вже офіційно стала кандидатом.

Основна складність полягала в тому, що знайти дитину, яка могла б стати частиною їхньої родини, непросто.

Експерти дали сім'ї рекомендації, де зазначено, що це має бути дівчинка віком 8-10 років без соціальної історії.

Нещодавно Тимур Мірошниченко відверто розповів про складнощі другого усиновлення.

Також ведучий зізнався, чи пишуть йому прихильниці.

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