Дружина Тімура Мірошниченка заінтригувала словами про п'яту дитину

Юристка та блогерка Інна Мірошниченко, яка нещодавно поставила на місце хейтерів, що критикують її чоловіка через усиновлення дітей , розповіла, чи планують вони з чоловіком п'яту дитину.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю Славі Дьоміну .

Зазначимо, що Інна спочатку не зрозуміла запитання ведучого про п'яту дитину.

"А я думаю, якого п'ятого - п'ятого числа чи що?" - з гумором зазначила Мірошниченко.

Проте вона не заперечує, що вони з чоловіком обговорювали цю тему.

"Безумовно, так. Але потрібна пауза. У нас знаєш, є ці коливання п'ятого народити серцем або біологічно. Ну, тобто гени продовжити, тому що потрібно відтворити український генофонд, але разом із тим є діти, яким потрібна допомога. Я щоразу, коли бачу дітей, позбавлених батьківського піклування, думаю, ну ні, точно потрібно усиновити. Що потрібно спочатку цим дати сім'ю, а потім народжувати", - розповіла блогерка.

З іншого боку подружжя не відкидає ідею народити ще одну дитину.

"Потрібно покращувати популяцію. Тим, що ми взяли дітей, ми демографічну ситуацію не покращили. Ну і хочеться, це егоцентрично, але кожному з нас хочеться залишити щось після себе в максимально великій кількості", - зазначила вона.

"Точно хочемо, просто поки що не вистачить точно ресурсу на ще одну дитину. Її нікуди розміщувати, вона ж не буде спати на кухні. Тому поки що не готові", - підсумувала Інна Мірошниченко.

На відео цей момент можна подивитися з 1:35:50.

Що відомо про названих дітей Мірошниченко

У липні 2023 року подружжя забрало 2-річного Марселя з дитбудинку в Житомирі.

Попри те, що в нього було безліч діагнозів, названі батьки не здаються і радіють кожній новій навичці свого сина. Марсель уже переніс дві операції. На сьогодні він не тільки почав говорити нові слова, а й щасливо посміхається і дуже любить своїх батьків.

У жовтні минулого року Інна Мірошниченко заявила, що вона буде всиновлювати другу дитину. Для цього їй потрібно було повторно пройти спеціальні курси, щоб стати кандидатом.

У квітні 2024 року адвокатка розповідала, що вже офіційно ним стала. Головна складність полягала в тому, що дитину, яка могла б стати частиною їхньої родини, важко було відшукати. Сім'я отримала від експертів рекомендацію, де чітко вказано, що це має бути дівчинка віком 8-10 років і без соціальної історії.

Із 8-річною Ангеліною пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила в Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, у якому вона перебувала.

У червні стало відомо, що сім'я удочерила дівчинку і привезла її в Україну.

Вона вже встигла виконати її мрію.

Також подружжя Мірошниченків відвели доньок до першого класу. Щоправда, Ангеліна та Мія навчаються в різних класах.

Тімур та Інна Мірошниченки з усіма дітьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)