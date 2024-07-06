"Організували онлайн-знайомство": Інна Мірошниченко розповіла про першу розмову з названою донькою
Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, Інна, яка разом з коханим удочерила дівчинку наприкінці червня, розповіла про їхню першу розмову. Вона зазначила, що дитина, яка перебуває за кордоном, знайомиться зі своїми можливими опікунами за допомогою онлайн-зустрічі.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram обраниці ведучого.
Що написала Інна Мірошниченко
"Якщо дитина евакуйована закордон, то перед тим, як відправити кандидата в країну евакуації, організовують онлайн-знайомство. Служба, заклад і кандидат спілкуються, ставлять питання (здоров’я, розвиток, будь-які інші питання, які можуть хвилювати), і якщо після цього сумнівів немає, дитину просять зайти", - зазначила вона у пості.
Крім того, багатодітна мама розповіла, що раніше Ангеліна вже мала онлайн-розмову, після якої зустріч не відбулася. На тлі цього знаменитість побоювалася, що дитина матиме переживання, що і цього разу до неї ніхто не приїде.
Проте, на щастя, ситуація склалася інакше, адже Мірошниченки зрозуміли, що дівчинка буде жити у їхній сім'ї.
"Ангеліна дивиться на нас і питає: "Ви приїдете?". Ми одразу в один голос сказали: "ТАК". Бо знали, що це вже назавжди. В цю мить вона трохи відхилилась назад, повернулась до вихователя і каже: "То.. Це мої мама і тато? У мене тепер є мама і тато?…", - поділилася відома українка.
Названа донька пари Ангеліна (Фото: instagram.com/_inna_mi_)
Також дружина ведучого написала, що після віртуального знайомства їм вдалося приїхати до Ангеліни за півтора тижня. Це пов’язано з тим, що шоумен мав роботу та відрядження, а Інна сама не наважувалась сідати за кермо на далеку відстань. 10 днів очікування були нелегкими і для них, і для названої доньки.
"Я не знаю, скільки думок було в голові у дитини… "А раптом і вони не приїдуть?"… Але… Ми приїхали - і це головне", - додала вона.
Подружжя виховує чотирьох дітей (Фото: instagram.com/_inna_mi_)
Що відомо про зіркову родину
Нагадаємо, Тимур Мірошниченко - український ведучий та шоумен. Його обраниця - Інна Рудник (дівоче прізвище жінки) - працює юристкою.
Пара виховує двох біологічних дітей: сина Марка та доньку Мію. Влітку минулого року подружжя всиновило хлопчика Марселя з Житомирського дитячого будинку, а тепер їхня родина стала більшою ще на одну дитину.
У соцмережах зірки діляться подробицями усиновлення. Зокрема, розповідають про всі складнощі, з якими довелося зіштовхнутися, а також діляться певними історіями на цю тему, як-от, наприклад, спогадами про онлайн знайомство.