Жена Тимура Мирошниченко довела до слез эмоциональным разговором с приемной дочерью

Юрист, блогерша и супруга известного телеведущего Тимура Мирошниченко Инна поделилась со своими подписчиками эмоциональным диалогом с дочкой Ангелиной, которую семья усыновила почти год назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

Дело в том, что Ангелина увидела фото, на котором были маленькие Мия и Марко - биологические дети Мирошниченко. В связи с этим девочка начала задавать вопросы.

"– Мама, я видела там фотку, как Мия и Маркуся только родились. Это ты их родила?

– Да, я.

– Они родились у тебя в животике?

– Да.

– И папа родил?

– Папа был рядом, рожают только мамы.

- … а я сама родилась…

Тишина. Желание заплакать и понимание, сколько грусти в этих словах. Ангелина не понимает, что у нее когда-то были другие родители. Всю свою жизнь она была одна", - поделилась Мирошниченко.

Опытная мама тут же нашла нужные слова, чтобы успокоить ребенка.

"Нет, зайчик! Ты родилась здесь, в сердце моем. И я начала тебя искать. Поэтому теперь мы вместе!" - отметила Инна Мирошниченко.

В то же время она поделилась своими размышлениями.

"Когда-нибудь настанет день, и в ее голове появятся новые вопросы и осознание. Не на все вопросы у меня будет ответ. Не каждую пустоту я смогу заполнить. Но очень хочу подарить столько любви и принятия, чтобы вылечить всю ту боль одиночества, которую она имеет", - подытожила она.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Инны Мирошниченко тут же принялись комментировать публикацию, многие из них отметили, что такой диалог довел их до слез:

"Просто рыдаю. Инна, вчера с подружкой обсуждали ваше интервью, и то, как Ангелинка прижималась к вам, и как вы ее обнимали"

"Я расплакалась. Какая вы мудрая, Инна"

"Слов нет. Но в сердце, душе - абсолютно безграничная благодарность вам с мужем за то, что вы есть в этом мире"

"До слез"

"Ей очень повезло с такой семьей. Восхищаюсь вами"

"Опять ком в горле от вашей публикации"

"Плачу"

"Просто до слез. И в то же время это так вдохновляет"

"Слезы на глазах"

"Как тут не плакать".



Тимур и Инна Мирошниченко с детьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Сколько детей у Инны и Тимура Мирошниченко

Напомним, пара поженилась в 2018 году. Летом того же года у них родилась дочь Мия, а уже в начале 2020-го сын Марко.

После начала полномасштабного вторжения супруги приняли решение усыновить ребенка.

В 2023 году они забрали из детского дома в Житомире 2-летнего мальчика, которого назвали Марселем. Малыш родился недоношенным и с множеством диагнозов, однако это не остановило Тимура и Инну. Ему сделали уже две операции. Он активно развивается и даже начал говорить.

Осенью 2023 года Инна заявила, что она будет усыновлять еще одного ребенка. В апреле прошлого года она рассказывала, что уже официально стала кандидатом. Главная сложность заключалась в том, что ребенка, который мог бы стать частью их семьи, трудно отыскать. Семья получила от экспертов рекомендацию, где четко говорится, что это должна быть девочка в возрасте 8-10 лет и без социальной истории.

Летом 2024-го они сообщили, что удочерили девочку. С 8-летней Ангелиной пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.



Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)