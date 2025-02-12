Мірошниченко розкрила, чи знають біологічні батьки названої донечки Ангеліни про її долю

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна зізналася, чи мають біологічні батьки їхньої названої донечки Ангеліни інформацію про її долю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.

Так, фоловери поцікавилися в Інни, чи не переживає вона стосовно того, що рідні мама та тато 8-річної дівчинки дізнаються про неї у соцмережах.

Зірка відповіла, що батьки Ангеліни ще влітку про все дізналися.

"Не боюся, бо це сталося ще у липні. Бо вже боятися…", зазначила багатодітна мама і додала веселий емодзі.

Вона зазначила, що не буде продовжувати обговорення цього питання, оскільки вся інформація повинна залишатися приватною. Інна Мірошниченко відповіла на питання про дітей (скріншот)

Що відомо про біологічних батьків Ангеліни

Ангеліна стала частиною родини Мірошниченко в червні минулого року. Згодом Інна поділилася, що її біологічні батьки виховувалися в інтернаті, де зазнали психологічних травм, що суттєво вплинуло на їхнє подальше життя. Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)

За словами блогерки, через ментальну інвалідність рідні мама й тато Ангеліни не мали можливості належним чином піклуватися про неї.

Дівчинку забрали із сім’ї, коли їй було лише два місяці, після чого вона опинилася в дитячому будинку.

Там вона прожила вісім років, аж поки не зустріла свою нову родину.

Названа донька Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)