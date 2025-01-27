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Дружина Тімура Мірошниченка опинилася в лікарні: що відомо

Понеділок 27 січня 2025 10:07
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Дружина Тімура Мірошниченка опинилася в лікарні: що відомо Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Катерина Собкова

Юристка, блогерка і дружина відомого телеведучого Тімура Мірошниченка Інна шокувала своїх фоловерів тим, що потрапила до лікарні. Причиною стала банальна побутова травма.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Вчора ввечері знаменитість вийшла в Stories і показала перебинтовану руку.

"Я завжди знала, що кулінарія до добра не доведе. Планувався салат, а тепер планується поїздка, щоб накласти шви. Чекаємо на няню", - розповіла Мірошниченко.

Потім вона поділилася подробицями, хто їй допоміг зупинити кров і накласти пов'язку.

"Але виявилося, що мій чоловік вміє зупиняти кров. А сусід-хірург, на щастя, був удома і зміг обробити рану", - зазначила блогерка.

Також Інна розповіла, що вона майже знепритомніла від вигляду крові.

Дружина Тімура Мірошниченка опинилася в лікарні: що відомо
Скриншот

Незабаром її чоловік показав Stories з лікарні. Інна сидить із перебинтованою рукою в одному з медичних центрів. Судячи з усього, збиралися вони похапцем.

"Інна не дасть засумувати в недільний вечір", - з гумором зазначив він.

Дружина Тімура Мірошниченка опинилася в лікарні: що відомо
Скриншот

Також він зазначив, що рану зашили.

"Інну трохи підшили. Стала ще кращою. Просто вона кілька днів тому купила нові хороші ножі. Дуже хороші", - розповів телеведучий.

Дружина Тімура Мірошниченка опинилася в лікарні: що відомо
Скриншот

Потім блогерка розповіла своїм підписникам деталі, що трапилося. Виявляється вона виймала кісточку з авокадо дуже гострим ножем і сильно поранилася.

"4 шви. Рана глибока, але сухожилля цілі. Так що все нормально. Не виймайте кісточку з авокадо новим керамічним ножем. Бо вони й справді дуже гострі", - підкреслила вона.

Дружина Тімура Мірошниченка опинилася в лікарні: що відомо
Скриншот

Нагадаємо, пара познайомилася багато років тому, але серйозні стосунки зав'язалися 2017 року. На початку 2018-го вони одружилися.

Інна та Тімур Мірошниченки виховують чотирьох дітей. Біологічними є лише двоє з них: 6-річна Мія та 5-річний Марко. А 3-річного Марселя та 8-річну Ангеліну подружжя всиновило, або, як самі кажуть, народило серцем.

Дружина Тімура Мірошниченка опинилася в лікарні: що відомо
Тімур та Інна Мірошниченки з усіма дітьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Раніше дружина Тимура Мірошниченка заінтригувала словами про п'яту дитину.

Також Мірошниченко поставила на місце хейтерів, які критикують її чоловіка через усиновлення дітей.

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