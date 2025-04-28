Дружина Позитива замилувала відео з 4-місячною донькою та співаком
Дружина відомого українського співака Позитива (справжнє ім'я - Олексій Завгородній) Юлія Сахневич опублікувала в мережі нові відео з донькою Марією.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram.
"Наше сонечко", - написала в блозі Сахневич.
Учора, 27 квітня, їхній доньці виповнилося чотири місяці. Молоді батьки щомісяця показують, як виросла і змінилася Марія.
На відео малятко позує в білому боді, шкарпетках і пишній спідниці, а також пов'язці на голові. Позитив і Юлія Сахневич просто світяться від щастя поруч із донькою.
Як відреагували в мережі
Фоловери зіркової пари одразу ж почали коментувати нову публікацію, зазначивши, що Марія росте справжньою красунею. Багато хто також зазначив, що вона дуже схожа на свого батька:
- "Татова принцеса"
- "Маленька красуня"
- "Солодка! Дай Бог їй рости в мирній країні під мирним небом"
- "Татова донечка"
- "Принцеса"
- "Милота"
- "Таткова"
- "Солоденька булочка"
- "Яка гарна дівчинка".
Позитив із донькою Марією (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Що відомо про особисте життя Позитива
Позитив і Юлія Сахневич декілька років приховували свої стосунки. Після розлучення з Анною Андрійчук-Завгородньою у 2021 році співак довго не говорив про особисте.
Навесні 2024 року Олексій вперше публічно зізнався в коханні до Юлії, офіційно підтвердивши їхній роман. Тоді ж пара розповіла, що вже перебуває близько року в офіційному шлюбі.
У листопаді 2024 року вони оголосили, що чекають на первістка. Однак стать дитини вони не стали розкривати в мережі.
Дружина Позитива ділилася сміливими фото своєї вагітності. Для однієї з фотосесій вона обрала образ без спідньої білизни.
Також пара записувала жартівливі відео. Наприклад, Юлія Сахневич показала цікавий лайфхак, який допоможе вагітним на останніх місяцях.
27 грудня 2024 року в них народилася донька, яку назвали Марією. Радісну новину вони розповіли не одразу, а лише через кілька тижнів.
Позитив і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
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