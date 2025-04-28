Дружина Позитива замилувала відео з 4-місячною донькою та співаком

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram.

"Наше сонечко", - написала в блозі Сахневич.

Учора, 27 квітня, їхній доньці виповнилося чотири місяці. Молоді батьки щомісяця показують, як виросла і змінилася Марія.

На відео малятко позує в білому боді, шкарпетках і пишній спідниці, а також пов'язці на голові. Позитив і Юлія Сахневич просто світяться від щастя поруч із донькою.

Як відреагували в мережі

Фоловери зіркової пари одразу ж почали коментувати нову публікацію, зазначивши, що Марія росте справжньою красунею. Багато хто також зазначив, що вона дуже схожа на свого батька:

"Татова принцеса"

"Маленька красуня"

"Солодка! Дай Бог їй рости в мирній країні під мирним небом"

"Татова донечка"

"Принцеса"

"Милота"

"Таткова"

"Солоденька булочка"

"Яка гарна дівчинка".



Позитив із донькою Марією (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Що відомо про особисте життя Позитива

Позитив і Юлія Сахневич декілька років приховували свої стосунки. Після розлучення з Анною Андрійчук-Завгородньою у 2021 році співак довго не говорив про особисте.

Навесні 2024 року Олексій вперше публічно зізнався в коханні до Юлії, офіційно підтвердивши їхній роман. Тоді ж пара розповіла, що вже перебуває близько року в офіційному шлюбі.

У листопаді 2024 року вони оголосили, що чекають на первістка. Однак стать дитини вони не стали розкривати в мережі.

Дружина Позитива ділилася сміливими фото своєї вагітності. Для однієї з фотосесій вона обрала образ без спідньої білизни.

Також пара записувала жартівливі відео. Наприклад, Юлія Сахневич показала цікавий лайфхак, який допоможе вагітним на останніх місяцях.

27 грудня 2024 року в них народилася донька, яку назвали Марією. Радісну новину вони розповіли не одразу, а лише через кілька тижнів.



Позитив і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)