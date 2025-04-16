ua en ru
Чт, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зірка "Кріпосної" вперше показала обличчя 4-місячної доньки: на кого вона схожа

Середа 16 квітня 2025 20:00
UA EN RU
Зірка "Кріпосної" вперше показала обличчя 4-місячної доньки: на кого вона схожа Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Анна Сагайдачна, яка в грудні 2024 року вдруге стала мамою, опублікувала в мережі нові фото доньки, на яких можна роздивитися її обличчя.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

У новій серії фото вона показала, як проводить час із двома дітьми.

"Яке майбутнє чекає на моїх дітей? Страшні часи, страшні події. Так хочеться захистити їх від усієї біди; так хочеться навчити любити, дружити, допомагати, не заздрити, плекати своє і не бажати чужого", - зазначила актриса.
Зірка &quot;Кріпосної&quot; вперше показала обличчя 4-місячної доньки: на кого вона схожа
Анна Сагайдачна показала обличчя доньки (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На фото можна частково роздивитися обличчя її 4-місячної доньки. Зазначимо, що ім'я своєї дитини зірка "Кріпосної" досі приховує.
Зірка &quot;Кріпосної&quot; вперше показала обличчя 4-місячної доньки: на кого вона схожа
Як виглядає донька Сагайдачної (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Як відреагували в мережі

Фоловери української акторки одразу ж почали коментувати її публікацію, зазначивши, що малятко схоже на неї:

  • "Бусинка маленька. А Тіма вже такий дорослий"
  • "Донечка схожа на вас"
  • "Ваше материнство надихає"
  • "Нехай донечка росте здоровою".

Зірка &quot;Кріпосної&quot; вперше показала обличчя 4-місячної доньки: на кого вона схожа
Анна Сагайдачна вперше показала обличчя доньки (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Що відомо про особисте життя Сагайдачної

Акторка двічі була в офіційному шлюбі. Перший раз вона вийшла заміж у студентські роки. Цей шлюб тривав недовго і, за словами Сагайдачної, проблеми в ньому почалися відразу.

Потім вона була одружена з Євгеном Третяком, у цьому шлюбі народився син Тимур. Пара розлучилася 2023 року, проте оголосила про це тільки 2024 року. В одному з інтерв'ю вона підкреслила, що розлучення було для неї непростим періодом.

За кілька місяців після розлучення вона зізналася, що має нові стосунки, ба більше - актриса вже була вагітна.

У грудні 2024 року вона народила доньку, ім'я якої досі приховує.

Про свого обранця зірка "Кріпосної" також практично нічого не розповідає і не показує його обличчя. Відомо, що він є приватним підприємцем.

В інтерв'ю Славі Дьоміну акторка зазначила, що вона не забобонна, але поки не хоче розкривати всі подробиці про нового коханого. Водночас вона не поспішає і виходити за нього заміж, хоча чоловік практично одразу зробив їй пропозицію.
Зірка &quot;Кріпосної&quot; вперше показала обличчя 4-місячної доньки: на кого вона схожа
Анна Сагайдачна зі своїм коханим (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Акторка Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
За добу армія РФ втратила понад 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб
За добу армія РФ втратила понад 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб