В компанії відомої спортсменки: Притула показав 16-річного сина-красеня (фото)

Як зараз виглядає хлопчик та що відомо про його зустріч з видатною спортсменкою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram волонтера.

Сергій зворушив мережу новим фото зі старшими сином, який зустрівся з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан. Він вважає найбільшою нагородою слова подяки, які часто чує від людей. А ще більше радості приносить можливість для дітей спілкуватися з видатними українцями, серед яких знаменита фехтувальниця.

"Коли Оля приходить до нас зі смаколиками та приділяє час 16-річному парубку на спілкування і на дружню пораду, я дуже тішуся. Бо коло спілкування беззаперечно формує особистість", - написав він.

Він назвав Ольгу національною легендою України та підкреслив, що вона є прикладом сили волі та працьовитості. Кожна хвилина розмови з нею, за словами Притули, безцінна.

Ольга Харлан та Дмитро Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Востаннє Сергій показував сина минулого року. Він часто проводить час зі своїм татом та молодшими сестрами. Коли хлопцеві виповнилося 16 років у жовтні 2024-го, волонтер привітав нащадка зі святом та зазначив, що він прекрасний старший брат.

"З ним страшенно цікаво проводити час у спілкуванні. Ну, і якби був чемпіонат світу з найкращих старших братів, то Дмитро зайняв би всі призові місця сам", - розповів про сина Притула.

Сергій з сином Дмитром (фото: instagram.com/siriy_ua)

Нагадаємо, хлопчик з'явився на світ у попередньому шлюбі колишнього ведучого з жінкою Юлією. Зараз Притула одружений з Катерина Сопельник. Пара зіграла весілля влітку 2015 року. Через два роки у них народилася донька Соломія, а у 2021-му - Стефанія.