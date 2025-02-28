Жена Позитива умилила новыми фото с маленькой дочкой, которую называют копией папы
Супруга популярного украинского певца Позитива (настоящее имя - Алексей Завгородний) Юлия Сахневич показала в сети новые фото их дочери Марии, которой 27 февраля исполнилось 2 месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
"Алексеевне 2 месяца", - подписала она серию фото.
На фото она позирует с дочкой, которая заметно подросла и уже держит голову. Малышку в честь маленького дня рождения одели в праздничный "человечек" и обруч с цветами и бусинками.
Жена Позитива с дочкой (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
На другом фото малышка позирует возле карточки с цифрой "2", которая означает, что ей исполнилось два месяца.
Дочка Позитива и Юлии Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Также супруга артиста показала "неинстаграмные фото" будней родителей маленького ребенка: в частности, Позитива, который лежит рядом с дочкой на кровати.
Певец с дочерью Марией (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
А также когда малышка плачет, а заботливый папа пытается ее успокоить.
Позитив с дочерью (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Как изменилась дочь Позитива и Сахневич за два месяца
В еще одной серии фото Юлия Сахневич показала первые снимки дочери - так называемая "ньюборн" фотосессия. Отметим, что малышка на первых фото совсем крошечная, как и все новорожденные.
"Первая съемка новорожденного - это всегда особое событие. Немного волнения, море нежности и такая неуловимая красота первых дней жизни", - отметила в подписи к фото молодая мама.
Первые фото дочери Позитива и Юлии Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
"Мне кажется, что самое интересное в этой истории будет даже не сами фотографии (хотя они, безусловно, останутся на годы), а рассказ о том, как проходила эта первая съемка", - разоткровенничалась она.
Мария (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Как отреагировали в сети
Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать фото - многие отметили, что Мария очень похожа на своего отца:
- "Папуля - копия"
- "Как похожа на папу"
- "Пазитифка" - папина копия"
- "Папа. Просто копия"
- "Папа Леша".
Позитив с женой и дочкой (фото: instagram.com/positiff)
Что известно про отношения Позитива и Сахневич
Позитив и Юлия Сахневич долгое время скрывали свои отношения. Открыться исполнитель решил только весной 2024 года - тогда он опубликовал трогательный пост и признался в любви Сахневич.
Позже стало известно, что пара не просто живет вместе, а в официальном браке.
В ноябре 2024 года они объявили, что ждут ребенка. Однако пол ребенка они не стали раскрывать в сети.
27 декабря 2024 года родилась их дочь. Впрочем, пара не сразу объявила об этом в сети, а держала интригу. Девочку назвали Марией.
Недавно молодой отец поделился трогательными первыми фото своей дочери.
Семья Позитива (фото: instagram.com/positiff)
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