Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська замилувала відео з 3-місячними доньками, які помітно підросли

Переможниця шоу "МастерШеф-2", а пізніше - суддя цього кулінарного проєкту Ліза Глінська, яка в листопаді 2024 року народила двох дівчаток, поділилася в мережі милим роликом із малятами. Варто зазначити, що дівчатка помітно підросли.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram.

У новому відео вона показала, що маленькі дівчатка у свої три місяці вже почали на повну проявляти інтерес одна до одної й навіть своєрідно спілкуватися.

"Дівчатка спілкуються. Обожнюю спостерігати, ніби не бачили одна одну багато років і ось зустрілися", - підписала вона миле відео.

На відео одну з дівчаток тримає тато Максим Большаков, а іншу - няня. Батько просто світиться від щастя, коли дивиться на своїх доньок.

Як відреагували в мережі

Фоловери Глінської тут же почали коментувати публікацію:

"Найсолодші та найулюбленіші дівчатка"

"Тато сяє від щастя"

"Які красиві дівчатка. Здоров'я їм і щастя"

"Яке класне відео"

"Яка милота, чудові дівчатка! Щасливої долі"

"Боже, це просто унікальний випадок, коли малюки бачать, відчувають і тягнутися один до одного. Вони спілкуються на своєму рівні, чують вібрації. Дай Боже їм рости в радості й любові"

"Просто щастя"

"Радість"

"Це дуже мило"

"Які вони вже дорослі".



Ліза Глинська показала, як змінилися її доньки (скриншот)

Що відомо про особисте життя Лізи Глінської

17 років тому Ліза Глінська була вагітна, але трагічно втратила дитину. Малюк народився мертвим через недбалість лікарів: у нього було обвиття пуповиною, і перед цим вони не зробили УЗД. Якби операцію кесаревого розтину провели вчасно, він міг би вижити.

Після цієї втрати Ліза та її чоловік стали віддалятися одне від одного і незабаром розлучилися. Щоб впоратися з горем, вона захопилася кулінарією, намагаючись відволіктися від сумних спогадів.

Довгий час особисте життя Лізи залишалося в тіні. Однак 2021 року вона опублікувала в соціальних мережах фото з каблучкою для заручин - її обранець Максим Большаков зробив пропозицію.

У травні 2022 року пара зіграла весілля, обравши традиційні вишиванки для церемонії.

У ЗМІ періодично з'являлися чутки про вагітність Лізи, але шеф-кухарка не коментувала ці повідомлення.

У грудні 2024 року вона розповіла, що стала мамою двійні в 41 рік. Її доньки народилися раніше терміну - дівчатка з'явилися на світ на початку листопада на 35,5 тижні вагітності.

Також Ліза Глінська розсекретила їхні імена - вона назвала доньок Поліна і Соломія.

В інтерв'ю вона розповіла, що хоче ще дітей. А також розсекретила, хто їй допомагає в декреті.



Ліза Глінська з чоловіком (фото: instagram.com/lizaglinskaya)